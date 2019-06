Egy magyar csapat az itthoni nemzetközi bajnokságban

Kezdhetnénk azzal, hogy a magyar bajnokságot a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia, a DKKA nyerte. Talán azt gondolhatják, hogy ez elírás? Nos, nem, ugyanis a hazai női kézilabda NB I Európa legerősebb egy nemzeten belüli „nemzetközi” bajnoksága. A nem csak nevében, hanem játékosállományában is zömében magyar csapat, a DKKA pedig ebben az erős mezőnyben is megfelelt a szakvezetés által a bajnokság elején meghatározott elvárásoknak.

Az egy évvel ezelőtti váltás egyértelművé tette, hogy a DKKA-nál hosszú távon gondolkodnak, és a képzés akadémia-jellegét erősítve azon dolgoznak, hogy a tehetséges fiatalokat beépítsék a felnőttcsapatba. Ehhez a munkához a tulajdonos, Dunaújváros MJV önkormányzatának köszönhetően biztosított az anyagi háttér. Ebben a bizalmi környezetben pedig szívesen csatlakoztak a transzparens célok megvalósításához a támogatók is.

Két héttel ezelőtt a csapat utolsó hazai mérkőzésén megköszönte szurkolóinak a bizalmat, a biztatást, akik végig kitartottak a csapat mellett, a közelmúltban pedig egy évzáró vacsorán a szakvezetéssel és a támogatókkal együtt értékelték az elmúlt bajnoki évet.

Egyedül nem megy… Köszönet a támogatóknak

Nyakacska Zsolt, a DKKA ügyvezető igazgatója köszöntötte a csapat tagjait, a búcsúzó játékosokat, a főtámogató, Dunaújváros MJV-t és a csapat mellett kiálló támogatói kört, és minden jelenlévőt, akik segítették az akadémia munkáját. Az ügyvezető megköszönte az eddigi bizalmat, és hitet tett a mellett, hogy a következő három évben is, ameddig a megbízatása szól, mindent megtesz, hogy a kézilabda akadémia alapító okiratában pontosan megfogalmazott működési alapelveknek megfelelően a képzés akadémiai jellegét erősítve megvalósítsák a kitűzött célokat. Továbbra is abban hisz, hogy a várossal és a szurkolókkal együtt elérhetik: Dunaújvárosban újra érezni lehessen a kézilabda közösségteremtő erejét.

Elmondta, hogy amikor egy évvel ezelőtt elfogadta a vezetői megbízást, kicsit tartott ettől, de tudta, hogy nem az a „hős”, aki nem fél, hanem az, aki legyőzi a félelmét. Úgy fogalmazott: nehéz, konfliktusokkal teli, finoman szólva is izgalmas esztendő áll mögöttük. Sok – előre nem látható – problémával kellett megküzdeniük, megharcolniuk. A többes szám nem véletlen, hiszen egyedül nem ment volna. Ha ugyanis nincsenek körülötte a munkáját segítő emberek, akkor bizonyosan kudarcot vallott volna. De voltak, és biztos abban, hogy a jövő alakuljon bárhogy, lesznek is.

Vigyék tovább Dunaújváros sportörökségét

Cserna Gábor nemcsak Dunaújváros MJV polgármestereként, a DKKA tulajdonosi képviselőjeként, hanem lokálpatriótaként is köszöntötte a csapatot és a szakmai stábot. Szívügye a sport támogatása Dunaújvárosban, erősítette meg ez irányú elkötelezettségét a város első embere. Városvezetőként és magánemberként is bízik abban, hogy az akadémiáról kikerülő fiatalok tehetségükkel, tudásukkal tovább öregbítik a város jó hírnevét. Olykor a vesztes csaták után, vagy a nehéz helyzetekben is fontos, hogy tiszteljék egymást és elődeik örökségét. Jól tudja, fogalmazott a polgármester, hogy minden szezon új kihívás elé állítja a lányokat, de az a küzdőszellem, amely hajtja őket, egyben a jövőbeli eredmények záloga is. A kicsiktől egészen a felnőttcsapatig azt kívánta, folytassák a már megkezdett ígéretes szakmai munkát, vigyék tovább Dunaújváros sportörökségét!

A polgármester röviden kitért a kézilabda infrastruktúrájának megújulására is, kiemelten szólva a kézilabdacsarnokról. A mintegy hatmilliárd forintból megvalósuló kiemelt kormányzati beruházásnak köszönhetően a kor igényeinek minden tekintetben megfelelő új sportcsarnok épülhet, amely a fiatalon elhunyt kiváló játékos, Kulcsár Anita emléke előtt tisztelegve az ő nevét viselheti majd. A kézilabda jövőjét is meghatározó fejlesztésekkel és az önkormányzat kiemelt szerepvállalásával a tehetségek felkarolása és támogatása a közös feladat, amelyekkel így minden adott az akadémia folyamatos fejlődéséhez, hosszú távú működéséhez.

A kézilabda akadémia céljai reálisak

A kézilabda akadémia által kitűzött célok teljesen reálisak, a közel 300 gyerek fejlődését, versenyeztetését végző akadémia feladata az utánpótlás-nevelés, fejtette ki gondolatait dr. Dorkota Lajos, a MEKH elnöke, városunk és a megye díszpolgára. Ma egy eredménycentrikus világban élünk, és sokszor már a második hellyel sem vagyunk elégedettek. Nem szabad azonban türelmetlennek lenni, véleménye szerint a lehetőségekhez képest jó évet zárt a DKKA. A két évvel ezelőtt EHF kupát nyert csapatból többen is tagjai a jelenlegi keretnek, ma azonban az elsődleges cél a csapat­építés, a fiatalok, a saját nevelésű fiatalok beépítése a felnőttcsapatba mindannyiunk, szurkolóink örömére. Nagyon jó és szerethető társaság van Dunaújvárosban, a csapat egységes. Az akadémia működése a tulajdonos városnak és a többi támogatónak köszönhetően hosszú távon biztosított, de az is igaz, hogy nem versenyezhetnek az egy-két milliárd forint éves költségvetésű, szinte csak külföldi játékosokat foglalkoztató csapatokkal, fogalmazott az elnök. Dr. Dorkota Lajos jó döntésnek tartja, hogy Triscsuk Krisztina visszatér Dunaújvárosba, hiszen kiváló játékos. A mai fiataloknak szükségük van olyan példákra, példaképekre a csapaton belül is, akik közülük valók, akikkel együtt edzhetnek, játszhatnak. Triscsuk ilyen.

Az elnök elmondta, hogy ősztől a DKKA csapata a sportcsarnok építése idején „hazai” mérkőzéseit Szekszárdon játssza, amelyre tudomása szerint szurkolói buszok is indulnak majd. A tréningeket az addigra a régi tömegsporttelep területén felépülő – kétpályás – ideiglenes edzőcsarnokban végezhetik. A közel hatmilliárd forintból megvalósuló kézilabdacsarnok-beruházás részleteiről megtudtuk, hogy megszülettek az engedélyezési tervek, kiírják a közbeszerzést, amely eljárás ez év szeptember 15-vel zárul. Október első felében ünnepélyes keretek között egy csarnokzáró, búcsúztató és egyben az új csarnok alapkövét letevő ünnepséget szerveznek. Ezután megkezdődhet a beruházás, amelynek eredményeként a következő év, azaz 2020 decemberére elkészülhet az új sportcsarnok.

Az alapelveknek megfelelően működnek

A DKKA Kft. felügyelőbizottsága önkormányzat által delegált elnöke, Hingyi László elmondta, hogy Dunaújváros MJV-nak mint tulajdonosnak és fenntartónak, valamint a támogatóknak köszönhetően a DKKA gazdálkodása az elmúlt esztendőben kiegyensúlyozott és eredményes volt. Bár az is igaz, hogy az ezt megelőző években merültek fel problémák, amit a város vezetése a különböző anyagi támogatásokban és azok felhasználásában érzékelt. Az eredményességet azonban nemcsak pénzben, hanem az utánpótlás-nevelésben, a fiatalok csapatba építésében is mérik, hiszen hosszú távon az akadémiai működés szempontjából ez a legjobb befektetés. Ennek egy évvel ezelőtt megteremtődött a személyi feltétele is, hiszen az akadémiát működtető gazdasági társaság vezetésére felkért Nyakacska Zsolt több évtizedes tapasztalattal rendelkezik. Ő egyben garanciát is jelent a további eredményes tevékenységre.

Szurkolói ankétra várja az érdeklődőket a DKKA július 10-én… A Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia vezetésének eltökélt szándéka, hogy minőségi javulást tudjon elérni az egységes, kulturált szurkolásban a Kohász mérkőzései alatt és ebben partnerekre találjon azok személyében, akik bizonyítottak már, hogy jóban-rosszban is kiállnak a csapat mellett. Ennek megfelelően az akadémia a felkészülési szezon elején évadnyitó sajtótájékoztatóval egybekötött közönség- és közösségszervező ankétot tart a szurkolói számára. Az esemény időpontja július 10. (szerda) 18 óra, a helyszín pedig a Campus étterem lesz. Fontos információ, hogy a részvétel regisztrációhoz kötött, amelynek határideje június 30. Regisztrálni ezen a linken található űrlap segítségével lehet, illetve munkanapokon 8 és 16 óra között telefonon Kovács Sándor sportmunkatársnál, a +36 30 297 8885-ös mobilszámon. Az ankéton az érkező játékosok bemutatkozása mellett szó lesz az új csarnok építése miatti szervezési feladatokról, illetve a szurkolók is választ kaphatnak kérdéseikre. Az összejövetel célja egyben egy szurkolói Baráti kör kialakítása is, amely reményeik szerint a kihívásokkal teli szezon során is a Kohász csapata mellett áll majd. A Baráti körbe minden dunaújvárosi érzelmű, szurkolni szerető embert várnak. Céljuk nem más, mint egy összetartó, kölcsönös bizalmon alapuló közösség kialakítása, amely tovább erősítheti azt a családias légkört, amely mindig is a dunaújvárosi kézilabdasport sajátja volt. Hajrá Kohász!

A csapatkapitány – megtiszteltetés és felelősség

Szalai Babett, a felnőttcsapat kapitánya elmondta, részben már a szezon kezdetén komoly sérülések tizedelték a játékosokat, illetve év közben – az akadémiai nevelés eredményeként – egyik legjobbjuk, a dunaújvárosi Klujber Kartrin a Fradiba igazolt. Megpróbálták ezt házon belül megoldani, pluszfeladatokat vállalva, ám hosszú a bajnokság és kevesen lettek ahhoz, hogy forgatni lehessen a csapatot. Ráadásul ennek a magyar játékosokból álló csapatnak fel kellett vennie a ritmust a világsztárokkal felálló versenytársakkal, meg kellett felelni a szakmai elvárásoknak.

Egy csapatkapitánynak azonban, mint mondja nem a kesergés, hanem a bátorítás a dolga. Ez számára nagy megtiszteltetés és egyben nagy felelősség is, hiszen pozitívan kell hozzáállni az öltözőben zajló és a pályán történő dolgokhoz is. A fiatalok szerepének személy szerint is nagyon örül, itt 16-18 éves játékosokról van szó, nekik azért még idő kell ahhoz, hogy meghatározóak legyenek a felnőttmezőnyben. Ők nagyon jó helyen vannak ahhoz, hogy fejlődjenek, és reméli, hogy pár éven belül hasznára válik a csapatnak az ő játékuk. Ebben pedig nagy segítséget kapnak a DKKA menedzsmentjétől és a szakvezetéstől.

A csapatkapitány szerint mindig fájó az, amikor a játékostársak eligazolnak, hiszen így – megfogalmazása szerint – mindig elveszítenek egy-egy barátot is, akivel mondhatni éjjel- nappal együtt voltak. A versenysport ilyen, sajnos ezzel minden évben szembe kell nézni, át kell élni. Természetesen az érkező játékosokat nagy szeretettel várják, akik között már ott van Triscsuk Krisztina is, akivel két éve EHF Kupát nyerve együtt élhették át azt felejthetetlen örömöt, amit ez a siker jelentett. Ő olyan, aki meghatározó és eredményes játékosa lesz a DKKA-nak, és aki át tudja majd adni a tapasztalatait a fiataloknak.

Ott vannak a magyar kézilabda színpadán

Imre Vilmos, a DKKA sportigazgatója szerint hektikus évet zártak, nem voltak szerencsések a sérüléseket illetően, hiszen amikor négyöt alapembert kell nélkülözni egy csapatban, akkor még fontosabb kérdéssé válik az, hogy milyen az utánpótlás. Gyakorlatilag minden hónapban új kihívások elé kellett nézniük.

Ilyenkor méltán lehetnek büszkék arra, hogy volt olyan, amikor 9-10 akadémista játszott a csapatban. Aztán a Fradi megkeresését követően a téli hónapokban, egyik legjobbjuk, a saját nevelésű Klujber Katrin esetében egyik szemük sírt, a másik meg nevetett. A sportigazgató egyrészt örült annak, hogy tehetséges játékosuk jól beilleszkedett új csapatába, ugyanakkor annak távozása miatt szakmailag megint alakítani kellett a csapatot. Bajnoki helyezésüket ebben a helyzetben reálisnak ítéli meg, annak örül, hogy ott vannak a magyar kézilabda színpadán, ahol nagyon sok fiatal magyar játékosnak adtak lehetőséget. Minden válogatottnak – legyen az felnőtt, junior, ifi, serdülő – tudtak kerettagokat adni, azt gondolja, hogy az akadémia célja elsősorban ez. Sokszor elmondta a játékosoknak, nemcsak a felnőtteknek, hanem az utánpótlás korúaknak is, hogy szó szerint a nevelés az első számú céljuk.

Nyilván minden csapatnak szüksége van a rutinos játékosokra, ez látszik a csapatépítésben, az igazolásokban is, e tekintetben is egészséges egyensúlyra törekednek. Ebbe a folyamatba illeszkedik az, hogy Triscsuk Krisztina rutinos játékosként visszatér, ő már ért el sikereket Újvárosban, így példaként szolgálhat a fiatalok számára is. Imre Vilmos úgy érzi, hogy ő picit haza is jön ehhez a csapathoz, és emberi oldalról és rutinjával is nagyon sokat tud majd segíteni.

Minden lehetőség adott a fejlődésre

A kézilabda akadémia szakmai igazgatóhelyettese, Mátéfi Eszter ez év január elején csatlakozott a DKKA szakmai stábjához, mondhatni visszatért egykori sikerei helyszínére. Akkor érkezett, amikor a legnagyobb szükség volt rá, hiszen akkor kezdődtek a tárgyalások és az új szerződések előkészítése a felnőttjátékos- keret tagjaival. Nagy sikernek tartja, hogy megtartották a kezdő csapat 7-8 meghatározó játékosát. Emellett sikerült három meghatározó játékost is célirányosan a hiányposztokra igazolni, akik meggyőződése szerint erősítést jelentenek majd a csapatnak. Egyrészt Triscsuk Krisztináról van szó, aki támadásban és védekezésben is nagyon hasznos tagja és egyben vezéregyénisége lehet ennek a csapatnak. A másik igazolás, Zeljana Stojak egy kitűnő adottságokkal rendelkező horvát kapus. A hazája válogatottjának ajtaját kopogtató fiatal kölcsönben Győrben és Érden is szerepelt már, most pedig egy francia csapattól érkezik Dunaújvárosba. A harmadik „szerzemény” a podgoricai nevelésű Itana Cavlovic beállós egy török csapattól igazol ide, ő egyúttal „hármas védőpozícióban” nagyon jól védekező játékos is. A külföldi játékosok száma nem emelkedik, hiszen egy-egy távozó és sérült külföldi játékos helyére, illetve helyettesítésére érkeznek.

Valamennyi korosztályban tehetséges játékosok vannak, akik közül jó páran az adott válogatottakat erősítik. Itt az akadémiánál minden lehetőségük megvan a fejlődésre, arra, hogy nagyon jó helyen versenyezzenek. Az, hogy minél több magyar játékost foglalkoztatnak, hosszú távon a magyar válogatottnak is nagy segítség lesz, hiszen Európa egyik legerősebb bajnokságában kapnak játéklehetőséget.