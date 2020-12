Vasárnap délelőtt tettre kész mikulásokkal találkoztunk egy helyi OMV benzinkútnál, akik ezúttal nem rénszarvas szánon, hanem egy nyitott tetős autóval érkeztek.

Elmondták, hogy Dunaújvárosban dolgoznak és ebben a koronavírussal terhelt világban egy kis kedvességet, szeretetet hoznak az emberek szívébe. Azt is emondták, most ugyan az autót tankolták fel, de kora este, mikor a várost járják, nem csak az autójuk, hanem már a puttonyuk is tele lesz finomságokkal, amelyet elsősorban a gyerekeknek fognak odaadni.