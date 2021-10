Egy kézműves autó története

A Morgan Motor Company egy nagy múltú brit járműgyártó cég. Henry Frederick Stanley Morgan alapította 1910-ben. Ami igazán különlegessé teszi az autóit, hogy ugyanazon a telephelyen gyártják, és szinte ugyanazokkal a módszerekkel készítik 2021-ben is, mint 1910-ben.

Ezt ne hagyja ki! Dömötör Csaba: a kirakatarcok mögött a régiek áhítoznak a hatalomért

A Morgan központja a nyugat-angliai Malvern Linkben található Worcestershire megyében. (Ez talán azért fontos információ, mert a központban múzeum működik, gyárlátogatásra is lehetőség van: vagyis, aki arra jár, ne hagyja ki, hatalmas élmény.) A koronavírus-járvány megjelenése előtt, 2020-ban 247 embert foglalkoztattak. A cég kimutatásai alapján évente 850 autót szerelnek össze (2007-ben mindössze 640-et), de a hagyományoknak megfelelően valamennyi összeállítás teljes egészében kézzel történik.

A kocsik várakozólista alapján egyénre felépítve is megvásárolhatók: az átlagos türelmi idő hat hónap, de volt példa már tíz évig is elhúzódó időszakra.

Gépjárműveik karosszériáját különleges módon, fakeretezéssel merevítik (és könnyítik) a kezdetek óta – az autók összeállításának három alapeleme a kőrisfa, az alumínium és a bőr –, és ez a gyártási hagyomány nagyjából változatlan maradt a XXI. század folyamán is. Legkorábbi autóik háromkerekű, két- vagy négyülésesek voltak. Ezeket a járműveket motortricikliknek is lehetett tekinteni, és egészen a második világháború kezdetéig gyártották.

Ennyit bevezetésképpen. Nemrég volt az egyik ismeretterjesztő televíziós csatornán a Morgan autók gyártásáról egy remek film. Megdöbbenve láttam, hogy mennyire kézműves a gyártás. Egy példa: az egyik szerelő kivágja a kőrisfából a műszerfalat, majd beborítja diófa furnérral. Ezután a hóna alá vágja, és átsétál egy másik műhelybe, ahol egy kolléga összepréseli, amikor az összepréselés megtörtént, akkor ez a kolléga is hóna alá vágja a műszerfal e részét, és átmegy egy harmadik műhelybe, ahol már várják, és egy harmadik szaki elvégzi a festőmunkát.

De ez még mind semmi. Azokban az időkben, amikor egy-egy autógyárban szinte emberi munka nincs is, már a robotokat is robotok irányítják, Morgannél a motorháztető úgy készül, hogy – nem vicc és nem is tévedés – egy munkás lemezvágó ollóval vágja ki alumíniumból a motorháztetőt. Ezeknek a kézműves munkáknak köszönhető az is, hogy két egyforma Morgan nem létezik.

Ez a gyár 2019-ig, vagyis százkilenc évig ugyanannak a családnak, vagyis a Morgan famíliának tulajdonában volt, de már csak kisebbségi részesedést tartanak meg a cégben, bár máig folytatják a befektetéseiket a vállalatba. 2019-ben a Morgan Motor Company Ltd. többségi érdekeltségét az olasz Investindustrial befektetési csoport szerezte meg.

Visszatérve a munkafolyamatokhoz, az autók építéséhez, gyártásához. A Morganban a mai napig manufaktúrában, azaz szakemberek minimális gépesítéssel építik az autókat (gépesítésnek számít már a festékszóró pisztoly is). Ahogy azt sok száz ma már nem létező autóépítő műhelyben tették ezt a múlt században. Maga az autók építésében használt technológia és anyagok az autógyártás kezdeti éveit idézik, mert a karosszéria favázas és a szintén a gyárban gyártott favázat borítják alumíniumlemezekkel.

A gyárnak három fő típus családja van: az első egy háromkerekű, két személyes szerkezet, ezt a II. világháború előtt gyártották, majd 2011-ben újra legyártottak pár példányt, aminek akkora sikere lett, hogy újra gyártásba helyezték. A második az a típus, amit a háború után kezdtek gyártani, ez már négykerekű, két- vagy négyszemélyes, többféle motorral. A harmadik a legújabb modell, ezt a 2000-es években hozták gyártásba, ez a legnagyobb és legerősebb motorral szerelt autójuk. Ebben az autógyárban, amikor valaki megrendel egy autót, a legutolsó részletről is a tulajdonos dönt.

Eközben az utastérben kizárólag a legfinomabb bőrökkel találkozhatunk, a műszerfal és a volán borítása is éppúgy egyedi, ahogy a szőnyegek anyaga, és mindent kézzel varrnak. Mindezen túl fűthetőek a sportülések, megvilágítást kapott a lábtér, s még az ajtófogantyúk díszítése is speciális.

Ráadásként az Aero Racing csapata – a Morgan házi motorsport-specialistái – az erőforrás teljesítményét is megnövelték 154-ről 180 lóerőre. Ennek megfelelően hét másodpercen belül gyorsul 0-ról 100 km/órára. A megfelelő hangzásról Aero Racing kipufogó gondoskodik, szóval, nem hétköznapi élmény az autó vezetése.

Azt persze ne felejtsük el, hogy mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki valamelyik Morgan típust meg szeretné vásárolni. A cégnek tavaly az eladásokból 33,8 millió fontos bevétele származott, amíg a profit 3,2 milliós volt. A kocsik induló ára 90 ezer font (33 millió forint), de például a CX-T terepjárójuk, amiből mindössze nyolc darab készült 200 000 fontba (83 millió forint) kerül.

Bár nem vagyok autószakértő, sőt, nem nagyon hoznak lázba a különböző autótípusok, de azt kell mondanom, ha egyszer sok pénzem lesz, veszek egy szépséges, kézzel készített Morgant.

(Forrás: hu.wikipedia.org, oldtimer-hotrod.com, autovilag.com.)