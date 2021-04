Egy jelszó mindenek felett!

A digitalizációra az átállás mindenkit sürget. Nem térhetünk ki előle, de ezzel együtt jár a személyes felelősség is. Mert mi volt a kezdetek kezdetén, miket kellett fejbe tartani? Telefon PIN-kód, bankkártya kódja, számítógépbe a belépéshez a jelszó… Ez nem sok, ezzel még megbirkózott az átlagos felhasználó.

Igaz, van az ismerőseim között, aki jelszónak a jelszót adta, mondván ezt meg tudja jegyezni. Aztán egyre nagyobb, szélesebb lett az internet, ezzel együtt megjelentek a különböző webáruházak, banki szolgáltatások, közösségi oldalak stb. És ehhez újabb és újabb jelszavakat kellett megjegyezni. Sokan szinte az összes helyen ugyanazt adták meg, ráadásul a lehető legegyszerűbb, könnyen megjegyezhető jelszót választanak. Na, ez a legrosszabb variáció! Egyetlen helyről szerzik meg a jelszavunkat, és tárva-nyitva az ajtó, az összes regisztrált oldalhoz, webáruházhoz, közösségi oldalhoz megvan a hozzáférés.

Az utóbbi években egyre nagyobb számú és egyre több embert érintő adatlopási ügyről, feltört fiókról, kiszivárgó jelszóról érkezik hír, ahogyan a napokban is megtudtuk, a nem létező csomagunkról kaptunk értesítést, a megnyitás után egy adathalász program települ a telefonunkra, gépünkre.

Ha valaki szeretné nagyobb biztonságban tudni az online fiókjait, megteheti, hogy bonyolult jelszavak sokaságát tartja fejben, vagy hogy minden egyedi jelszót felír egy kis füzetbe, amelyet magára láncolva őriz a szíve fölött. De ezeknél a megoldásoknál sokkal praktikusabb, ha jelszókezelőt használ.

A jelszókezelők lényege, hogy minden jelszavunkat biztonságosan tárolják, és mivel ezeket többé nem kell megjegyeznünk, nyugodtan lehetnek olyan bonyolultak, hogy biztosan senki nem fogja kitalálni egyiket sem.

Az ilyen erős jelszavak létrehozását beépített jelszógeneráló is segíti. Innentől már csak egyetlen jelszót kell megjegyezni, de azt nagyon: a mesterjelszót, amellyel magához a jelszókezelőhöz férhet hozzá.

Manapság már minden böngészőnek van saját, beépített jelszókezelője, de ezek csak az adott böngészőben működnek, így például mobilon az appokban sem, és a külön erre szakosodott szolgáltatások használata jellemzően biztonságosabb is.

A LastPass az egyik legismertebb és legnépszerűbb jelszókezelő, az ingyenes verziót több eszközön is lehetett használni, azaz szinkronizálni az asztali böngészőnk és a mobilunk között. Sajnos a cég üzletpolitikája megváltozott, ez a lehetőség véget ért március 16-án. Az ingyenes LastPasst innentől kezdve akárhány azonos típusú készüléken lehet használni, magyarul egyszerre több asztali böngészőben vagy egyszerre mobilon és tableten is, de nem lehet szinkronizálni azokat.

Biztosan van olyan, akinek az igényeit ez is kielégíti, de mivel az emberek 2021-ben jellemzően számítógépet és mobilt is használnak, sokaknak nagy érvágás lehet ez a változtatás.

Ezt jelzi az is, hogy egy hónapja, amikor a LastPass bejelentette a közelgő változást, egymás után jelentek meg az angol nyelvű sajtóban a cikkek arról, hogyan lehet elvinni az adatainkat a cégtől, illetve milyen hasonló szolgáltatások közül lehet válogatni.

Aki megszokta a LastPass ingyenes változatát, tökéletesen elégedett a szolgáltatással, és megteheti, hogy fizet, akkor áttérhet a fizetős verzióra.

Így a korlátlan eszközhasználat mellett mindenféle további extrák is járnak, mint a többféle megosztási opció, titkosított tárhely, személyre szabott támogatás és hasonlók.

Aki viszont továbbra sem akar fizetni az alapvető jelszókezelésért, de úri kedvében számítógépet és mobiltelefont is használna, annak a rendelkezésére áll a Bitwarden. Az átlag felhasználó számára ez a legjobb alternatíva. Ehhez a LastPassból néhány kattintással pillanatok alatt exportálható minden adatunk, és importálhatjuk a másikba.

A Bitwarden alapfunkciói nagyon hasonlók a LastPass ingyenes verziójához: ugyanúgy lehet vele bejelentkezési adatok mellett jegyzeteket, bankkártyaadatokat és hasonlókat tárolni, erős jelszavakat generálni, kéttényezős hitelesítést használni hozzá és hasonlóak.

Fontos, hogy ugyanolyan erős titkosítást használ a fiókunk védelméhez. A fő különbség, hogy ez továbbra is korlátozás nélkül használható bármilyen és bármennyi eszközön. És nem utolsósorban magyar a felhasználói felülete. (forrás: hwsw.hu)