Néhány nap Siklóson

A dél-dunántúli település a Villányi-hegység lábánál fekszik, így aztán nem kérdés, hogy már érkezéskor szemet gyönyörködtető látvány fogadja a látogatót.

Ha kimondottan aktív pihenéssel töltene el itt néhány napot, akkor a Siklóshoz tartozó Máriagyűdről induljon el gyalog vagy biciklire pattanva a Tenkes- hegyre. Érdemes útba ejtenie a dűlők között megbúvó pincéket, ahol még nyáron is kellemes a hőmérséklet, és ahol isteni nedűk várják a betérőket. Inkább egy kis ejtőzésre vágyik? A siklósi vár aljában található gyógy- és élményfürdőben minden kényelmi szolgáltatást megtalál! Míg a gyerekek az óriási csúszdákon múlatják az időt, addig a felnőttek a minden igényt kielégítő szaunavilágban pihenhetnek.

A túrázás és a fürdőzés mellett mindenképpen tekintse meg a helyi református templomot. Alapkövét még 1791- ben tették le, majd 1806-ban készült el az épület, amely egyébként előzetes egyeztetés után belülről is megtekinthető. Ha tovább sétál Siklóson, nézze meg Malkocs bej XVI. században épült dzsámiját. Máriagyűd az ország egyik legkedveltebb zarándokhelye, a hazai szent helyeket összekötő Magyar zarándokút végpontja. Az itt található bazilika egy XVIII. századi barokk stílusú római katolikus templom, amit szintén érdemes felkeresni.

Siklós leghíresebb látnivalója a vár: ez az épület hazánk egyik legjobb állapotban fennmaradt katonai létesítménye, és egyben a magyar reneszánsz egyik fontos emléke. Már a XIII. században állt, és elsőként a Siklósi nemesi család lakta – innen a köré épült település neve. A hét minden napján nyitva tartó műemlékben állandó kiállításokat tekinthet meg, többek között fegyver-, had- és vártörténeti bemutatókat, a legkisebbek pedig bevehetik a két éve nyílt Játékország nevű középkori játszóházat is. Ezekenkívül a látogatók még számos más programon is részt vehetnek, amelyek során úgy érezhetik magukat, mintha néhány évszázadot visszaugrottak volna az időben.