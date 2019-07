Egy héten át nyaralhattak móriczos diákok a balatoni Erzsébet Táborban

A Móricz Zsigmond Általános Iskola idén először, sikeresen pályázott és 27 fővel – 6. és 7. évfolyamos diákokkal – részt vett a nyári Erzsébet Tábor zánkai programján.

Az intézmény igazgatója Horváthné Ottinger Hajnalka lapunknak elmondta:

– A közel egyhetes nyaralás alatt természetesen mindennapos volt a strandolás, a strandfoci, de a móriczosok csapata eljutotta a vízi kalandparkba is. A programokat balatoni sétahajózás, sárkányhajózás, valamint egy kis túra is színesítette. A tanulók és kísérőik a Szent Balázs-templomromhoz kirándultak. A tábori napok része volt továbbá a 3D-s tárgyalkotás, a legó robotika, a haditechnikai park megtekintése és a táncház is.

A csapat eljutott a népszerű énekes, Oláh Gergő koncertjére is. A gyermekek számára közös tábortűz, diszkó, kincsmosás, a valamint a hősök napja (mentő, rendőrség, tűzoltóság, katonaság) tette élvezetessé az idei Erzsébet Tábort. A gyermekeket Akácz Károlyné, Bachstetter Anita, Horváthné Ottinger Hajnalka kísérte el Zánkára.