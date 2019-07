Egy fiatal dunaújvárosi dartsos az ankarai Eb-n

Kedden a török fővárosban, Ankarában megkezdődnek a darts ifjúsági Európa-bajnokság küzdelmei. A magyar nemzeti csapat egyik erőssége lehet majd a Dunaújvárosi Darts Club fiatal tehetsége, Gévai Péter, akivel még az indulás előtt beszélgettünk.

Szépen fokozatosan építkezik és fejlődik a helyi darts egyesület, a Dunaújvárosi Darts Club, amely már versenyzőt is ad a magyar ifjúsági válogatottnak, amelyre komoly erőpórba vár e héten Ankarában.

– Megtetszett a sportág, érdekelt, így az újvárosi darts klub alapításával szinte egyidőben, 2015 januárjában én is csatlakoztam a közösséghez. Megszerettem a sportágat, és hamarosan jöttek is az eredmények. Hatalmas kihívás számomra, hogy ott lehetek a magyar válogatottal a kontinensbajnokságon, remélem, sikeresen szerepelünk majd – fogalmazott lapunknak a Rudas középiskola diákja, akit edzésmunkájáról és a jelenlegi felkészülésről is kérdeztünk.

– Napi egy-másfél órát mindenképpen dobálok, de így szünidőben vagy konkrét felkészülési szakaszban ez gyakran felkúszik három-négy órára. Úgy érzem, hogy ennyi edzésmunka szükséges is ahhoz, hogy folyamatosan fejlődjek és a jövőben (is) sikeres legyek. Tavasszal bekerültem az ifjúsági válogatott bő keretébe, júniusban pedig volt egy válogatott-edzőtábor Békéscsabán, ahol az egyéni fejlesztés mellett a csapatépítés is nagy szerepet kapott. A közelmúltban Bécsben két rangos nemzetközi versenyen is szerepeltem. Egy második és egy kilencedik hely a mérleg. Ankara előtt még lesz egy seregszemle a szerbiai Apatinban, majd kedden már repülünk is Törökországba – adta meg a menetrendet Péter, akit az Eb-s reményeiről is faggattunk:

– Konkrét helyezést egyéniben, sem csapatban nem fogalmaztunk meg, a cél az, hogy kihozzam magamból a maximumot és egy higgadt, kiegyensúlyozott dobóteljesítményt nyújtsak az Európa-bajnokságon. Mindez nem lesz egyszerű, mert elég kemény csoportba kerültünk, és erős ellenfelek várnak majd ránk.