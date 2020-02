Egy fenntartható módszer a nejlontengerek helyett

Az emberiség műanyagéhsége óriási. A legnagyobb gondot talán a műanyag zacskók jelentik, amiből naponta a világon ötmilliárd és egy trillió darab közötti mennyiség fogy. A felfoghatatlan szám mellé pluszadalék, hogy 14 darab műanyag zacskó előállításához annyi kőolajra van szükség, amennyivel egy átlag személyautó 1,5 km-t képes megtenni. Elképesztő méretű ökológiai lábnyomot hagynak.

Nem csoda hát, hogy egyre többen gondolkodnak azon, hogyan lehetne fenntarthatóbb életet élni, és minél kevesebb szemetet termelni. Ez a morál áll az országban rohamosan terjedő „szütyő challenge” mögött is. A kihívás megálmodója Kozma Judit, akinek ötlete köré majdnem 2000 követő gyűlt össze a kihívás Facebook-csoportjában. A kezdeményezés lényege, hogy fokozatosan leváltsuk a műanyag zacskókat újrahasználható verziókra, amik moshatók, többnyire függönyanyagból készülnek, és teljesen alkalmasak arra, hogy az eldobható tasakok helyett ezekben vásároljunk pékárut, gyümölcsöt vagy zöldséget.

A szütyő challenge-hez bárki csatlakozhat, aki tud szütyőt varrni, tud alapanyagot felajánlani, szeretné népszerűsíteni a kihívást, esetleg mind a háromban kompetens. Mindössze két szabály van csupán: szütyő csak tiszta alapanyagból készülhet, és sem a kész termékekért, sem az alapanyagokért nem kér és nem ad senki sem pénzt. Szabványméret sincs, hiszen kisebb-nagyobb szütyőknek egyaránt a hasznát vehetjük. Aztán már csak egy a feladat: gerilla módjára terjeszteni azokat olyan közösségi helyszíneken, ahol minél többen hozzáférhetnek a jövő környezettudatos vásárlói.

Akit megihletett a szütyő challenge gondolata, az a kihívás Facebook-csoportjában minden hasznos információt megtalál, sőt, a kihívást népszerűsítő szóróanyagok nyomtatható változatát is letöltheti.

A kihívás Dunaújvárosban és térségében is terjed

Országos méretű megmozdulás révén hamar híre ment a szütyő challenge-nek Dunaújvárosban és környékén is. Rinkó Krisztina, az egyik rácalmási résztvevő lapunknak elmesélte, hogy egy kedves ismerőse ajánlotta neki a szütyőkihívást és nem is volt számára kérdés, hogy csatlakozik-e vagy sem. Ő maga függönyfelajánlással száll be, valamint a rácalmási Baba-mama klub és varróklub összefogásával készített szütyők népszerűsítését, terjesztését vállalja majd óvodákban, iskolákban, zöldségesekben, tehát olyan közösségi tereken, ahol sok ember megfordul. Krisztina egyébként nem csak a szütyőzéssel tesz a környezetéért. Családjával igyekszik minél hulladékmentesebb életet élni, fokozatosan leváltani a tusfürdőt, sampont szappanra, a bolti vegyszereket saját készítésűekre. Gyermeke pelenkáját mosipelusra, a klasszikus mosogatószivacsot pedig komposztálható luffa szivacsra cserélte.