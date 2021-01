Egy éve jelentették be az első két fertőzött azonosítását Olaszországban

Kacziba Andi Dunaújvárosban született, jelenleg, Milánóban él. A koronavírus okozta helyzetről ír egy blogot, amelyet megosztunk önökkel:

Milano, 2021. 01. 31. – 327. nap

Tegnap éjszaka egy különlegesen szomorú (ami természetesen mindig csak a végére derült ki) filmbe botlottam: “Mielőtt megismertelek”. A film hangulata az egész vásárnapomat megbélyegezte, úgyhogy délután 4-ig pizsamában lézengtem a hűtő és a dívány között, majd hogy kimozduljak otthonról, rászántam magam egy bevásárlásra. A melankolikus hangulat nálam együtt jár az evéssel, és ilyenkor vigyáznom kell, mert ha az élelmiszerboltban elszabadul a fantáziám, képes vagyok pillanatok alatt bevásárolni akár jövő karácsonyig is.

Pontosan egy éve, 2020 január 31-én Giuseppe Conte miniszterelnök személyesen jelentette be a tv-ben az első két koronavírus fertőzött azonosítását Olaszország területén (és egyben Európában is). A mit sem sejtő Wuhan-i házaspár turistaként érkezett az országba, és január 30-án este kerültek súlyosodó tüneteik miatt a római kórházba. Akkor még úgy gondoltuk, hogy egy különösen veszélyes, de ritka betegségről lehet szó; a két beteget azonnal izolálták, a hatóságok elvégezték a kontakt kutatást, és azt hittük, nem is lesz több megbetegedés.

Azóta eltelt egy év, és Andrea Crisanti professzor szerint a 2021-es év pszichikailag sokkal nehezebb lesz számunkra mint a tavalyi. Az oltásban reménykedünk, de valószínűleg nem kerül sor idén mindenkire, hiszen csak most kezdődik 80 év felettiek számára a regisztráció. Ahhoz hogy a szájmaszktól megszabadulhassunk, éveket kell várnunk.

A kormány ma esti adatai szerint az aktív fertőzöttek száma 453968 az elmúlt huszonnégy órában 11252 az új fertőzött, közülük 1438 (12,78%) Lombardia régióban van.

20096-an (-2 tegnapról mára) szorulnak jelenleg kórházi kezelésre, és 2215 (-3 tegnapról mára) beteget az intenzív osztályon kezelnek (lélegeztetés).

Az intenzív osztályon kezelt betegek közül 97-en a mai nap folyamán kerültek be az osztályra.

431657-en orvos által elrendelt házi karanténban vannak.

Eddig 2010548-an gyógyultak, közülük a mai napon 20396-an.

Az elhalálozottak száma 88516, közülük a mai napon 237-en hunytak el.

Az eddig megfertőződöttek (jelenleg fertőzöttek + gyógyultak + elhunytak) száma 2553032.

A fertözöttek száma 0,4%-kal emelkedett az elmúlt huszonnégy órában.

A koronavírus elleni védőoltásból ma délután 2-ig összesen 1934633 került beadásra, már 594826-an megkapták a második oltást is.

Az elmúlt huszonnégy órában 213364 teszt által 11252 fertőzöttet azonosítottak.

Az elmúlt napok tesztaránya:

jan. 31. 5,27% 213364 teszttel +11252,

jan. 30. 4,27% 298010 teszttel +12715,

jan. 29. 5,05% 268750 teszttel +13547,

jan. 28. 5,22% 275179 teszttel +14372,

jan. 26. 4,12% 257034 teszttel +10593,

jan. 24. 5,38% 216211 teszttel +11629,

jan. 22. 5,15% 264728 teszttel +13633,

jan. 20. 4,85% 279762 teszttel +13571,

jan. 18. 5,56% 158674 teszttel +8824,

jan. 16. 6,26% 260704 teszttel +16310,

Az országos tesztarány 5,27% minden 100 tesztből 5 pozitív), Lombardia tesztaránya 5,87% (100 tesztből 6 pozitív).

Az elhalálozottak száma januárban már másodszorra csökkent háromszáz alá (múlt vasárnap 299), és a mai napon a legalacsonyabb, 237. Nem tudni hogy ez egy véletlen egybeesés, vagy vasárnaponként a részadatok nem érkeznek meg időben az összegzéshez.

A koronavírusból kigyógyultak száma a mai napon átlépte a kétmilliót, 2010548.

Olaszország régiói közül egyik sem lesz “vörös zóna” holnaptól, csak öt régió kap “narancs” besorolást, és a többi (Lombardiát is beleértve) “sárga zóna” lesz.

A vendéglátósok kinyithatnak reggel 5-től este 6-ig, a vendégek ismét fogyaszthatnak az üzlethelységben, de maximum 4-en ülhetnek egy asztalhoz.

A múzeumok is kinyithatnak végre a biztonsági szabályok figyelembevétele mellett, de csak hétközben, mert hétvégén továbbra is zárva kell maradniuk.

A kötelező szájmaszk viselet ha elhagyjuk otthonunkat, valamint a kijárási tilalom este 10 és reggel 5 között, továbbra is érvényben maradnak.

Kacziba Andi