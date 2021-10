Egészséges és ízletes a gyümölcsök királynője

Ezt ne hagyja ki! Dömötör Csaba: a kirakatarcok mögött a régiek áhítoznak a hatalomért

Még érik a szőlő, a gyümölcs számos pozitív élettani hatással bír szervezetünkre, fogyasszuk azt és a mag őrleményét, olaját.

A szőlő kitűnő vértisztító, és az idegerősítő hatása ugyancsak kiváló. Méregteleníti a bélrendszert, fokozza az epekiválasztást és a bélmozgást. A szőlő borkősavsói enyhe has- és vizelethajtók, ezzel eltávolítják a szervezetben felgyülemlett salakanyagokat.

A nagy mennyiségben fogyasztott szőlő a vizelet savasságát is csökkenti. Ajánlható még fizikai gyengeség, reuma, lábadozás, székrekedés, valamint aranyér esetén is. A teljes szervezetet regenerálja, mert létfontosságú vitaminokat – folsav, biotin és ­B1-, B2-, kevés C-vitamint, valamint ásványi anyagokat tartalmaz. Jó káliumforrás, kalcium és magnézium is van benne. Emellett az egészség apró őrei, a fitovegyületek is megtalálhatók a gyümölcsben.

A szőlőmag őrleménye nagy mennyiségben tartalmaz anti­oxidánsokat. Ennek köszönhetően kiemelkedő gyulladásellenes hatással bír, azonban házilag nem tudjuk ezt előállítani. Csak a nagyon finom szemcsés mikroőrleményből tudnak a hasznos anyagok felszívódni.

A szőlőből készíthetünk gyümölcslevet, lekvárt, salátát, kiváló az édességekhez, és aszalhatjuk is. Apró magvaiból értékes, finom olaj nyerhető, amely többszörösen gazdag telítetlen zsírsavakban, így érvédő hatású.

A népgyógyászat a visszeres lábra, látásjavításra is ajánlja a szőlőt. A gyümölcsben többfajta gyulladáscsökkentő polife­nol van, ezek fokozzák a szervezet ellenálló képességét. A vörös szőlőben található tannin az arra érzékenyeknél migrént válthat ki.