Egész évben támadnak minket – ezek a pollenek

Évről évre egyre korábban jön el a pollenszezon, leginkább amiatt, mert egyre enyhébbek a telek, egyre hamarabb jön az időjárás enyhülése, jön a meleg. Ebben az évben sem történt ez másképp.

Országszerte megjelent a levegőben a mogyoró, az éger, a nyír, valamint a ciprus- és tiszafafélék pollenje. A napokban a nyír koncentrációja lesz a legmagasabb, a többi országszerte közepes szinten lesz.

Az allergiások a kezdeti orrtüneteket akár recept nélkül kapható készítményekkel is csillapíthatják. Használatukról dr. Augusztinovicz Monika fül-orr-gégész, allergológus, a Budai Allergiaközpont orvosa foglalta össze korábban a legfontosabb tudnivalókat a hazipatika.com honlapon.

– A megfázás és nátha esetén használt orrcseppekkel valószínűleg már mindenki találkozott élete során. Remek segítséget nyújtanak egy-egy betegség idején, még ha az orrdugulással, orrfolyással is jár. Ezek a készítmények azonban csakis a betegség idején, a betegtájékoztatóban megadott, általában 7-10 napig alkalmazhatóak. Ha ennél hosszabb ideig használjuk, akkor az orrnyálkahártyát is tönkretehetjük – figyelmeztet dr. Augusztinovicz Monika. Allergia esetén ne ezeket keressük, hanem a kimondottan allergia elleni orrcseppeket, orrspray-ket, amelyeket huzamosabb ideig, akár egész szezonban használhatunk.

Segítségükkel hatékonyan gátolható a többi között az orr­nyálkahártya megduzzadása, a fokozott orrváladékozás és a kínzó tüsszögési inger. Mivel hatásukat közvetlenül az orrnyálkahártyán fejtik ki, az allergiás tüneteket gyorsan és hatékonyan megszüntetik.

Az allergiás tünetek erősségét befolyásolja az egyéni érzékenység mellett az is, hogy az adott pollen milyen koncentrációban van jelen a levegőben. Ez függ az időjárási viszonyoktól is, ezekből adódóan pedig a tünetek évenként különböző erősségben jelentkezhetnek. Általában a nem megfelelően kezelt allergia tünetei idővel rosszabbodnak – ha ezt tapasztaljuk, mindenképp forduljunk orvoshoz. Ellenkező esetben allergiás szövődményként akár asztma is kialakulhat.

Figyelnünk kell a kereszt­allergiára is, nem mindegy, hogy mit eszünk

Az allergiásoknak javasolt a gyakori hajmosás, a többszöri ágyneműcsere. A pollenek könnyen megtapadhatnak a hajban, így lefekvés után a párnánkra, onnan pedig az orrunkba kerülve súlyos allergiás panaszokat válthatnak ki.

A pollenallergiával sokszor bizonyos ételekre, élelmiszerekre való túlérzékenység is együtt jár – ez az úgynevezett keresztallergia. Érdemes utánanézni, rákérdezni, hogy mely pollenallergiához, mely kereszt­allergia tartozik. A „tiltott listán” szereplő zöldségekről és gyümölcsökről inkább mondjunk le, mert könnyen olyan reakciót válthatnak ki, mint azok a növények, amelyekre allergiásak vagyunk.

Figyeljük a pollennaptárt, és a pollentérképeket, sok hasznos információt találhatunk azokban.

Azt se feledjük, hogy allergiás tünetekkel nem csak a parlagfűszezonban kell számolnunk, szinte az egész évben megtalálható a levegőben olyan növények pollenje, amellyel allergiás tünetekhez vezet.