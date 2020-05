Egész életét a haza szeretete és az olasz egység vezérelte

A szicíliai Marsalánál szállt partra 1860. május 11-én Giuseppe Garibaldi 1064 vörösinges katonájával, ennek eredményeként néhány hónapon belül szétesett a Bourbonok Nápoly–Szicíliai Királysága, és így ezzel megkezdődött az egységes Olaszország megteremtéséhez vezető felkelés.

Történelem

A 1064 vörösinges felkelő, köztük a magyar Türr István és Tüköry Lajos, hamarosan elfoglalta Palermót, majd szeptemberre Nápolyt is. A felkelők száma közben egyre gyarapodott, így végül a Volturno folyónál sikerült döntő csapást mérniük a nápolyi Bourbonokra.

Az előzmények

Az olasz félsziget hosszú ideig az egymással marakodó államok, fejedelemségek sokasága, illetve a nagyhatalmak küzdelmének terepe volt. Itália térképét Napóleon rajzolta meg, aki a meghódított területeket 1805-ben Olasz Királyság néven egyesítette, miután elfoglalta Rómát. Nápolyban pedig testvérét ültette a trónra. Bonaparte bukása után az 1815-ös bécsi kongresszus szerette volna a Napóleon előtti viszonyokat helyreállítani, de a változásokat már nem lehetett elkerülni. Megalakult az olasz nemzeti egységmozgalom, az úgynevezett Risorgimento (feltámadás), amely egy egységes olasz államban kezdett gondolkodni. Az 1848-as forradalmak az itáliai térséget is elérték, és nem sok idő alatt az egész félsziget lángba borult. Károly Albert szárd–piemonti király hadat üzent Ausztriának, de a custozzai csatában vereséget szenvedett, továbbá Milánóban, Rómában és Nápolyban is leverték a forradalmat. Az olasz nemzeti egység megteremtésén ezután a szárd–piemonti miniszterelnök, Cavour gróf munkálkodott, aki 1859-ben a III. Napóleon francia császárral szövetségben megvívott háború végén kiszorította a Habsburgokat Észak-Itáliából. Párizsban azonban nem sok idő elteltével úgy ítélték meg, hogy nem kockáztatnak meg egy elhúzódó és bizonytalan kimenetelű háborút, így olasz szövetségese tudta nélkül, Franciaország fegyverszünetet kötött Ausztriával. Ennek eredményeként az 1859 novemberében Zürichben megtartott értekezleten – hogy III. Napóleon támogatását megtartsák – Cavour miniszterelnök és II. Viktor Emánuel király a franciák javára lemondott Nizzáról és Savoyáról. Nizza Garibaldi szülőföldje volt, akit az események elkeserítettek, majd akcióra sarkalltak.

Giuseppe Garibaldi

Giuseppe Garibaldi, aki egész életét a forradalmak és az olasz egység ügyének szentelte, 1807-ben született az akkor a Szárd–Piemonti Királysághoz tartozó Nizzában. Családja a tengeri kereskedelemmel foglalkozott, 1832-ben ő is egy kereskedőhajó kapitánya lett. Hazájából 1834-ben el kellett szöknie, Dél-Amerikában hadakozott, ott elsajátította a gerilla hadviselést.

Mivel két kontinensen is harcolt, ezért kapta meg a „két világ hőse” nevet.

Az 1848-as forradalmak idején Milánóban és Rómában harcolt, annak bukása után Marokkóban és Amerikában élt, majd 1855-től egy Szardínia melletti kis szigetre költözött. Az Ausztria elleni háborúban tábornokként szolgált, de miután Cavour miniszterelnök a béke fejében átengedte szülőföldjét, Nizzát a franciáknak, sértetten a háttérbe vonult. Bár Cavour és Garibaldi is az olasz egységre törekedtek, de Cavour reálpolitikus volt, tudta, hogy célját csakis a nagyhatalmak segítségével érheti el, ellentétben Garibaldival, aki a nyílt harcban hitt. Az időközben kirobbant szicíliai zavargások viszont közelebb hozták egymáshoz a két történelmi személyiséget. 1860 áprilisában a szigeten zendülés történt, amelyet II. Ferenc nápolyi–szicíliai király katonái levertek. Brit segítséggel és a piemonti kormány támogatásával Garibaldi két hajója, a Piemonte és a Lombardo 1860. május 5-én Genovából elindult Szicília felé.

A szicíliai kaland

Garibaldi szabadságharcosai hat nappal később Marsalánál érték el Szicíliát, majd a brit hadihajók segítségével, sikeres partraszállást hajtottak végre. A partra szálló felkelő sereg a sziget lakosságától jelentős támogatást kapott, ám a hadjárat sikere brit segítség nélkül elképzelhetetlen lett volna. Nagy-Britannia hadihajóinak fenyegető manőverein túl, komoly összegekkel is segítette Garibaldi harcát. A vörösingesek a túlerővel szemben kétszer is diadalmaskodtak, először a calatafimi csatában, amelyre 1860.május 15-én került sor, majd a július 17–24-i milazzói ütközetben. Május 28-án elfoglalták Palermót, pedig a városban a Bourbonok 16 ezer katonája állomásozott. Egyes történészek azt állítják, hogy Fernando Lanza városparancsnokot állítólag megvesztegették, és így jöhetett létre Garibaldi győzelme. Szicília nagy része Garibaldi uralma alá került, de több konfliktus adódott a vörösinges katonák és a helybeli szegény parasztok között, akik életkörülményeik javulását, valamint földosztást vártak el az új hatalomtól. A türelmetlenség zavargásokat okozott, amelyeket a vörösingesek kegyetlenül levertek. Az események Cavour szárd–piemonti miniszterelnököt is zavarták, aki attól tartott, hogy az európai nagyhatalmak majd nem nézik jó szemmel Garibaldi akcióját, ezért Cavour megtiltotta a magát szicíliai diktátornak nyilvánító Garibaldinak, hogy elhagyja a szigetet, de a szabadságharcosok vezére ennek ellenére átkelt Kalábriába, és elfoglalta a félszigetet. A nagyhatalmak nem avatkoztak be, így Garibaldi szeptember 7-én különösebb gond nélkül Nápolyt is a hatalmába kerítette. Itt fontos megjegyezni, hogy az olasz szabadságharcos serege vezérkari főnökének a magyar Türr István ezredest (ma a bajai múzeum viseli a nevét) nevezte ki. Miután északról II. Viktor Emánuel csapatai is bevonultak a Nápolyi Királyság területére, a felkelőkkel egyesülve döntő győzelmet arattak a Bourbonok felett.

Létrejött az olasz egység

1860. október 21-én a korábbi Nápoly–Szicíliai Királyság népszavazással csatlakozott Piemonthoz, amely így már Velence és Róma környékét kivéve az egész Itáliai-félszigetet magában foglalta. Öt nap múlva került sor Garibaldi és II. Viktor Emánuel híres találkozójára, ahol Garibaldi „Olaszország királyának” nevezte a piemonti uralkodót. Ezt követően Szicíliát és Nápolyt átadta Viktor Emánuel szárd–piemonti királynak, akivel november 7-én ismét bevonult Nápolyba, a lakosság akkor ott a királynak hűséget esküdött. Garibaldi harmadnapra letette diktátori hatalmát, és visszavonult Caprerára. 1861-ben kikiáltották az egységes Olasz Királyságot, a Savoyai-ház koronája alatt.

Garibaldi nem fogadott el semmilyen rangot, vagyont és kitüntetést, még az Olaszország első polgára címet is visszautasította. A képviselői mandátumot azonban nem utasította el, de nagyon ritkán jelent meg a parlament ülésein. Állítólag egy zsák liszttel, egy sajttal, egy doboz heringgel, egy cipóval és négy tallérral visszatért Caprera szigetére.

1862-ben azonban ismét Szicíliára ment, és önkénteseket toborzott Róma felszabadítására, valamint az egyházi állam megszüntetésére, de III. Napóleon francia császár nyomására az olasz kormány csapatai feltartóztatták. Később Garibaldi részt vett a porosz–osztrák–olasz háborúban, amikor is a poroszok königgrätzi győzelme után, a katonai támogatás fejében az Olasz Királyság megkapta Veneto tartományt fővárosával, Velencével együtt. Rómát az olasz királyi csapatok 1870-ben foglalták el, amikor a várost és a Pápai Államot védelmező francia császári csapatok, a poroszok elleni háborúra készülve végleg távoztak Olaszországból.

Garibaldi élete végéig sajnálta és felrótta, hogy Róma nélküle vált az egységes olasz állam fővárosává. Állítólag szicíliai partra szállásának egyik évfordulóján a hatalmas ünneplő tömeget látva ezt mondta: „milyen kevesen voltunk, és milyen sokan maradtunk”.

