Édes-kedves fagyi lesz gyereknapon

Bár kissé felhős és szeles időjárás ígérkezik a hétvégére, de a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 fok körül várható, ez pedig rendkívül nyomós érv amellett, hogy a gyereknapon fagyizni menjen a család.

Május utolsó vasárnapja gyereknap, ilyenkor igyekszünk a család szeme fényének kedvében járni. A pandémiás helyzet enyhülése lehetővé teszi, hogy beiktassunk egy kirándulást vagy valamilyen intézménylátogatást. Játszóházat is választhatunk, vagy ha a család minden tagja együtt tölti az időt, bizony már az is nagy élményt nyújthat a kicsiknek. Aztán ezen a napon engedhetünk mi is a csábításnak, és egy közös fagyizást is betervezhetünk a programba.

Gyereknapi akcióval készül például az óvárosi Panda Fagyizó. Bár az üzletvezetővel, Rolencz Anettel az újranyitás óta nem sikerült még összehoznunk a nagyobb beszélgetést elfoglaltsága miatt, telefonon mesélt arról, hogy egy versenyre is hívja az óvodásokat.

A nyertes csoport jutalma egy közös kis fagyizás

Anett az első akcióval kapcsolatban elmondta, ha a felnőtt kísérők legalább két gombóc fagyit vásárolnak, akkor a gyereknek egy kisadagos csavaros fagyit ad ajándékba. A különleges alkalomra most nem a csoki-vanília esszenciáját tölti be a gépbe, hanem az unikornisfagyi kék-rózsaszín kombóját. Ez az akció kizárólag a most vasárnapi gyereknapra szól.

Emellett egy alkotói pályázatra is buzdítja a város és a környékbeli települések ovis csoportjait.

– Egyszer ajándékba kaptam egy csodás gyermekrajzot a fagylaltozónkról. Ez adta az ötletet arra, hogy egy versenyre hívjam a városi és környékbeli óvodai gyermekcsoportokat. A téma a fagyizónk, de ezen túlmenően semmilyen kikötés nincs, bármilyen technikával készíthetnek kreációkat a csoportok az óvónénik segítségével, minden a fantáziájukra van bízva. Június 10-ig lehet behozni az üzletbe az alkotásokat. A legszebb, legkreatívabb alkotást létrehozó csoport természetesen jutalomban részesül, szeretném megvendégelni őket egy kis fagyizásra – vázolta ötletét Anett.

Az alkotásokat nyitvatartási időben, keddtől vasárnapig 14–20 óra között lehet leadni.