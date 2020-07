Ebből is egy kicsit

Az a te bajod, hogy megvonsz magadtól minden jó falatot – osztotta az észt barátnőjének Eszter. Nem azt mondom, hogy zabáld halálra magad, de az nincs rendjén, hogy önsanyargató módon, hiánybetegségeket okozol az egyoldalú táplálkozásoddal. A francia nők is addig fogyókúráznak, hogy végül depressziósak lesznek. Márpedig a változatos és mértéktartó táplálkozás rendszeres mozgással párosítva, az egészség megőrzésében segíthet. Ötven felett egyébként is kevesebbet kell enni, többet mozogni, és annál többet mosolyogni. Na, ez még csak keveseknek megy…

Nem attól leszünk soványabbak, ha nem reggelizünk, hiszen csak azt érjük el vele, hogy a vércukorszintünk alacsony marad, az agyunk nem működik megfelelően, erre a mellékvese nagy mennyiségű adrenalin- és kortizolfröccsel reagál, amitől rosszkedvünk lesz, és az idegeink a pattanásig feszülnek.

Együk boldogra magunkat! – az ételek kiválóan hatnak kedélyállapotunkra

Mi kell a boldogsághoz? Hangzik el gyakorta a kérdés, sokféle megközelítésben, eltérő válaszokkal, amelyek sorában újabban előkelő helyet foglal az „együnk hangulatjavító élelmiszereket!” megközelítés. A sovány fehérjeforrások, zöldségek, gyümölcsök, teljes kiőrlésű gabonák és a telítetlen zsírforrások szinte minden hangulatjavító anyagot tartalmaznak. A levélzöldségek és citrusfélék természetes antidepresszánsok. A hideg vízi halak után az olajos magvak szolgáltatják a legtöbb omega-3 zsírsavat, amely kedélyállapot-javító és emlékezetserkentő. Csupa remek triptofánforrás a barna rizs, a hús és a tojás. A triptofánból képződő szerotin a hangulat- és alvásszabályozás fontos tényezője, de ahhoz, hogy ez az átalakulás megtörténjen, cinktartalmú élelmiszereket is kell fogyasztani.

A szerotoninszint emelkedését segíti még a cukor és a keményítő, de termelődésében fontos szerepe van a B6-vitaminnak is. Főétkezés után egy kocka – nem egy tábla! – étcsokoládé nem a világ vége, nem attól leszünk kövérek. Nem beszélve bizonyos élelmiszerekről, amelyek fájdalomcsillapító hatásúak, mégpedig úgy, hogy a bennük lévő zsírsavakból a szervezetben gyulladáscsökkentő anyagok képződnek.

A mélytengeri halak, a busa, a lenmag-, a dió- és repceolaj rendszeres fogyasztása a gyulladással járó, krónikus, reumás fájdalmakat enyhíti. A bogyós gyümölcsökben a fájdalomcsillapító hatású aszpirinhez hasonló vegyületek, szalicilátok, valamint antioxidánsok találhatók. Épp a szezonja van a málnának, az áfonyának, a köszmétének, avagy egresnek, a jostának, a ribizlinek, bármelyikükből néhány szem naponta csodákra képes a szervezetben. Finomak, szépek, egészségesek.

Ebből is egy kicsit, meg abból is egy kicsit, és akkor nem éhezteted a sejtjeidet – magyarázta el Eszter sokadszorra Zsuzsinak, aki az önmaga számára felállított tilalomlistába betegedett bele. Mentőövként figyelmébe ajánlja Hal Melinda „Mentális betegségek ellen a táplálkozással” címmel hamarosan megjelenő pszicho-szakácskönyvét, amelyben megtalálja a melankólia elleni, a kedély- és memóriajavító, a teljesítményfokozó és a fájdalomcsillapító ételek receptjeit.