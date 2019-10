E napok a meghitt elmélyülés mellett a virágokról szólnak

Talán a legigazságosabb elrendeltetés az ember életében, hogy mindenkinek van halottja. Aki embertől születik, annak anyja, apja lévén az elmúlás is az életéhez szövődik, s ha akarja, ha nem, életének a halál is része lesz. Így aztán lesz, akire egy évben legalább egyszer emlékeznünk kell, s akinek sírjához, hamvaihoz ritkán vagy gyakran ellátogatunk.

Egy ország indul ilyenkor útnak, hogy halottak napi tiszteletét lerója. Tárt kapukkal és meghosszabbított nyitvatartással várnak minket a templomok sírkertjei, a temetők és a virágüzletek.

A piac is a mindenszentekre készülődik már jó néhány hete, az alkalmi árusok standjait a szezonális termékek kínálatában a koszorúk, csokrok, gyertyák, mécsesek foglalják el. Ezzel egyébként városszerte találkozhatunk, áruházakban – és mellett –, árkádok alatt, sarkokon felállított asztalokon próbálják vásárlói kedvünket élesztgetni az eladók.

Hihetetlen nagy a kínálat, már ami az árat illeti, hiszen 450 forinttól egészen tizenezerig választhatunk koszorút, csokrot, vagy ezek kombinációjából kreált asztali díszítést. A legolcsóbb a tobozból összeállított kerek koszorúcska némi dísszel, a legdrágább pedig a feszületet formázó, mohával bevont, élő virágokkal és ledes égőkkel hivalkodó dísz. A kettő között van fenyőágkoszorús, száraz virágokkal, masnikkal díszített darab, káprázatos változatosságban. Kétezer forintért már egészen szépet választhatunk, persze a hagyományos selyemvirágok mellett barátkozzunk meg az extrém díszekkel is, hiszen szúrós gesztenye­burok, háncs, kukoricacsuhé, -karika, bogyós termések, ritka szövésű molinók, szárított gyümölcsök díszíthetik a színekben megkomponált alkotást.

A standok között sétálva meggyőződhetünk magunk is, hogy a műanyag koszorúk minden jó ízlést felülírva népszerűek, egy „drótnyit” már 1500-ért kapunk, s két dologban biztosak lehetünk: nem lopják le a sírról azok, akik szemet vetnek a legszebb és legdrágább darabokra, s abban is, hogy még a jövő esztendőt is megéli.

Aki még azt sem tudja, milyen mécsest vegyen – merthogy van fehér, sárga és vörös színű, kis műanyag kehelyben, vagy formásabb üvegben (akár angyalt formázó fémdomborítással), sőt annál is nagyobb vázában, és még annál is méretesebb földi kandeláber –, az garantáltan elvész a kínálatban. Ám az ajánlatnak ezzel még nincs vége, mert kapható szimpla mécsesbetét (a tavalyról megmaradt alkalmatosságokat felhasználva), extra hosszú élettartamú gyertyavilág, s (ami már tavaly is nagy sláger volt) az eső- és szélálló, elemmel működő világítás. Ebből a legegyszerűbb darab 300 forintért kapható, de árultak kicsit nagyobbat 1700-ért, ami nem jelenti azt, hogy annyival többet is tud.

A virágok frontján a krizantém viszi a pálmát, a citromsárgától a narancsos árnyalaton és a lilán át a sötét bordóig számtalan árnyalatban kapható. Zömök kerek bokorrá nevelve, de cserepes növényként valóban mutatós dísze lehet a síroknak, bár sokan az otthoni emlékezéshez viszik, hogy majd az ünnep múltával kiültessék a szabadba – így aztán megéri a néhány ezer forintos árát. A kardvirág is gazdag kínálatban mutatkozott, az ebből készült sírcsokor páfránnyal, rezgővel, púder­rózsával 8 ezer forintba kerül. Kétségünk ne legyen afelől, hogy a halottak napjára egy egész iparág épült, megjelentek az asztali emlékezések (fa­rönklapon toboz, gyertya, angyalka), a falra vagy függönyre lógatható füzérek (virágokkal, szalagokkal, kedves feliratokkal), s ezeknek kosárba, vázába variált változatai. Mindennek a kedves holtakhoz már vajmi kevés köze van, hiszen nekik csak az számítana, hogy szeretve emlékezünk rájuk. Nekünk azonban fontos a nagyság és a drágaság, mert – miként kedves kolléganőm megjegyezte – ilyenkor lehet megmutatni, kinek mekkora a lelkiismerete.