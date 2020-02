Dunaújvárosi sikerrel zárult az I. Mezőfalvi Ulti Verseny

Három ember, egy pakli harminckét lapból álló magyar kártya és az ulti szabályok ismerete – ennyi kell a remek szórakozáshoz. Mezőfalván szombaton délelőtt szezonnyitó versennyel indult a Mezőfalvi Ulti Klub idei eseménynaptára. A rendezvény megnyitóján jártunk, ahol Virág Csaba klubvezető adott lapunknak tájékoztatást.

– Több éve működik a klub Mezőfalván, azonban most alakultunk hivatalosan is civil szervezetté. Kezdeményezője egyik tagunk, Csepregi János volt. A megalakulás tiszteletére szerveztük az első mezőfalvi versenyt. A baráti kapcsolatainknak köszönhetően az elmúlt időszakban többször jártunk mi is például Dunaújvárosba, Sárbogárdra és más településekre. Nagyon jó hangulat jellemzi ezeket a rendezvényeket is. Szerettünk volna hasonlóan pezsgő, kártyás életet hozni a falunkba. A klubunk jelenleg nyolc főt számlál, de bízunk benne, hogy még többen csatlakoznak hozzánk.

A hagyományőrző motorosok helyiségén osztoztunk eddig, reméljük, hogy támogat majd bennünket az önkormányzat, mint civil szervezetet egy önálló klubhelyiség kialakításában – mondta el lapunknak Virág Csaba. Hozzátette: – Célunk ennek a szép játéknak a hagyományát fenntartani. Főleg idősebbekből, szépkorúakból állnak a társaságok, és nagyon kevés fiatal érdeklődik a játék iránt. Tervünk ezen változtatni, hiszen rendkívül jól megmozgatja az agyunkat, remek és izgalmas játékmenetekben örülhetünk a sikereknek. Nem mellesleg baráti kapcsolatokra is szert tehetünk, ami akár tovább szélesítheti a települések jó hírnevét is. Érkeztek a mai játékra Sárbogárdról, Dunaújvárosból, Dégről, Szabadegyházáról és még sorolhatnánk. A mostani verseny győztese egy kupával lesz gazdagabb, valamint a helyezettek és a résztvevők is kapnak emléklapot. Végül kellemes ebéddel zárul a verseny – mondta a rendezvény fő szervezője, Virág Csaba.

A verseny végeredménye a következő lett: 1. Pesti Zoltán – Dunaújváros, 2. Albert Károly – Cece, 3. Bogdán Zoltán – Dunaújváros. Legkevesebb pont: Takács Imre – Mezőfalva. Legtöbb pont: Albert Károly – Cece. Legpechesebb játékos Csáki Albert – Kulcs.