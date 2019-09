Dunaújvárosi divattervező kollekciója az olimpián

Fiatal, tehetséges, a világhírnév kapujában áll, és nem mellesleg dunaújvárosi. Kovács Adélt, a NUBU divattervezőjét legújabb szakmai sikeréről kérdeztük.

– Dunaújvárosi vagy, sokan azonban nem biztos, hogy ismernek. Bemutatnád magad pár szóban? Milyen utat jártál be a kezdetektől a NUBU-ig?

– A gimi közben már tudtam, hogy tervezéssel szeretnék foglalkozni, ebben az is megerősített, hogy nagyon szerettem anyukámmal időt tölteni, aki akkoriban a Bartóknak volt a jelmeztervezője. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetemre jelentkeztem végzős gimnazistaként, ahová elsőre felvettek textilszakra. Ez nagyon ritka. Az egyetem alatt hamar rájöttem, hogy a divat érdekel igazán és nőiruha-tervezéssel szeretnék foglalkozni. Tanulmányaimat kiegészítettem a London College of Fashion férfiruha-szakával. London nagyon megtetszett, így a mesterdiplomám megszerzése után kiköltöztem dolgozni. Mivel a NUBU nevű magyar márkának már az egyetem alatt besegítettem, úgy éreztem, hogy itthon több kreatív feladatom lesz, és visszaköltöztem Budapestre. Azóta tervezem a márka női, férfi és kiegészítő vonalát.

– Mi volt az eddigi legnagyobb sikered, mint divattervező?

– Szerencsére rengeteg visszajelzést kaptam, voltam már a NUBU-val Az év profi divattervezője, a Glamour Magazin „Women of the Year”-je és tavaly a Metropolitan Egyetemen, ahol tanítok, Az év oktatójának választottak a hallgatóim. Mindezek ellenére azt gondolom, hogy a legnagyobb siker az, hogy azzal foglalkozhatok, amit igazán szeretek csinálni.

– Milyen kritériumoknak kellett megfelelnie a kollekcióknak, amivel az olimpiára pályáztatok?

– Nagyon komoly és részletes briefet kaptunk. Ebben a legnagyobb kihívás az volt, hogy mindenféle alkatra működjenek a fazonok, illetve az, hogy Tokióban nagyon párás és meleg az időjárás az olimpia alatt.

– Mi volt a fő koncepciótok?

– Több koncepciónk volt, az egyik, hogy a zászlónk, mint motívum jelenjen meg, nagyon hangsúlyos ecsetvonásos mintára átírva a színeket. A másik, hogy szeretnénk, ha a formaruhával a sportolóink tiszteletüket fejezhetnék ki a befogadó ország fele, így a japán tradicionális öltözetek rejtetten megjelennek a szabásvonalakban. Ami pedig igazán fontos volt, hogy a kollekció menő és trendi legyen, felfigyeljenek a sportolóinkra és az országra. Ne elmaradottnak, hanem előremutatónak tartsanak bennünket.

– Hogy zajlik egy ilyen kreatív munkafolyamat?

– Mindig ötleteléssel kezdődik, megvitatjuk mi az, ami működhet, utána pedig rajzokat és látványterveket készítünk. Közben szorított az idő, mert ha valami nem stimmelt volna, nem lett volna lehetőségünk korrigálni, de szerencsére minden klappolt. A mi anyagunk azért is lett a befutó, mert a sportos és elegáns kollekciót, ami a pályázati kiírásban szerepelt, mi összemostuk és összekombinálhatóvá tettük. Ráadásul nagyon kényelmesek a ruhák, és abszolút illeszkednek a NUBU márkaidentitásába is.

– Mit jelent ez a lehetőség a NUBU-nak, neked szakmailag?

– Az olimpiai formaruhákat olyan nemzetközi cégek tervezik, mint a Stella McCartney az angoloknak, az Armani az olaszoknak. Azt gondolom, hogy ezzel a NUBU-t feltehetjük egy ilyen térképre – ez fantasztikus. Nekem ez óriási elismerés, nemcsak azért, mert a döntést egy szakmai zsűri hozta meg, hanem azért is, mert az egész világ láthatja a ruháinkat.