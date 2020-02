Dunaújváros ad otthont az idei Fejér Megyei Diáknapoknak

Április első hétvégéjén lesz a Fejér Megyei Diáknapok, amelynek idén városunk ad otthont április 3–5. között. A témával kapcsolatban tartott sajtótájékoztatót csütörtökön Barta Endre humán ügyekért felelős alpolgármester, Mészáros Attila székesfehérvári alpolgármester és Sári Máté a diáknapokért felelős rendezvényszervező.

Barta Endre elmondta, hogy az önkormányzat örömmel mondott igent a felkérésre, hogy idén Dunaújváros adjon otthon ennek a patinás, nagy múltra visszatekintő rendezvénynek. Kiemelte, hogy ez az esemény is jól illeszkedik abba a programsorozatba, amelyet a város hetvenedik születésnapjának méltó megünneplésére terveztek, és amelyről később adnak majd tájékoztatást.

Mészáros Attila megköszönte az önkormányzat támogató hozzáállását, a városi kulturális intézményeknek, hogy befogadták azt, az iskoláknak, a pedagógusoknak és a diákoknak, hogy vállalták a megmérettetést és indulnak a különböző tematikájú versenyeken. Ezúton emlékeztetett, hogy az iskolákban a kijelölt kapcsolattartó pedagógusok még március 3-ig nevezhetik tehetséges diákjaikat a középiskolás korosztály kulturális fesztiváljára.

Sári Máté hangsúlyozta, a versenyzők hét színpadi és öt egyéb kategóriában mutathatják meg tehetségüket a nagyközönség, illetve a szakmai zsűri előtt. A sok jelentkező miatt 2020-ban már a vers kategória is kétnapos lesz. Fontos tudnivaló még, hogy idén is a diáknapok keretében rendezik az Éneklő ifjúság hangversenyt – erre március 11-ig lehet jelentkezni. A kategóriák zsűrijében idén is ismert, neves szakemberek, művészek ülnek majd, akiktől hasznos tanácsokat kaphatnak a versenyző diákok. A legkiemelkedőbb produkciókat és alkotásokat kategóriadíjjal, illetve különdíjjal ismerik el, valamint a zsűri javaslatára a legjobbak, legérdekesebbek felléphetnek a diáknapokat lezáró gálaműsorban. Gazdára talál a megye és a két rendező város nagydíja, a közönségdíj, valamint a különleges fesztiváldíj is.

A diáknapok központi helyszíne a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza lesz. A rendezvény programjainak megtekintése mindenki számára nyitott és ingyenes: a szervezők és a színpadra lépők várják a nézőtérre barátaikat, családtagjaikat és valamennyi érdeklődőt.

Az idei diáknapok programjának meghirdetése óta több mint huszonöt intézmény közel ezer tanulója jelentkezett, és adott le eddig összesen hatszáz nevezést a különböző kategóriákban.