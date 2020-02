Dunán innen és túl – indulhat a túraszezon

A rutinos túrázók számára nem lehet kérdés: ha a naptár február végét mutat, itt a népszerű Dunán innen, Dunán túl címmel futó teljesítménytúrák ideje.

Február 29-én, szombaton immáron 14. alkalommal indulhatunk természetjárásra, ezúttal is öt távon.

A Pentele Természetjáró Egyesület kiírása szerint a 8,5 kilométeres túra a városi Duna-part felfedezésére hív, érintve az ifjúsági szigetet, az alsó Duna-partot, valamint az acélszoborparkot is. A 15 kilométeres táv Rácalmás felé veszi majd az irányt. A 20 kilométeres túrát választók az adonyi Vízi fogadótól bandukolhatnak vissza a célt jelentő Gárdonyi Géza Általános Iskoláig. A 30 kilométeres menetelésre vállalkozók szintén Adonyból indulnak Dunaújváros felé, érintve a rácalmási Nagysziget északi és déli csücskét is. Az 50 kilométeres, valóban emberpróbáló távra szavazók Adonyból rajtolnak és a teljesítés alatt érintik Dunavecsét és Kisapostagot is. A 30-as és az 50-es távra szombaton reggel nyolcig, a 20-as és a 15-ös távra pedig kilenc óráig lehet nevezni a túraközpontnak kijelölt Gárdonyi iskolában, a 8,5 kilométeres városi túrára folyamatosan várják a résztvevőket. A túra teljesítése része az Észak-Dunántúli Kupának. A rajthoz (Vízi fogadó, illetve Rácalmás) a Gárdonyi iskola elől különjáratú busz indul: 7, 8 és 9 órakor, illetve ahogy a buszok megtelnek.

A Dunán innen, Dunán túl teljesítménytúra útvonala kis szintkülönbségekkel, hol a magas löszpart peremén, hol a Duna partján halad, érintve több helyi védettségű és Natura 2000-es területet, valamint az dunaújvárosi acélszoborparkot is. A Szentmihályi-erdőben és a rácalmási Nagyszigeten is számos természeti szépség csábítja a természetbarátokat.

Érdekesség, hogy ez hazánk egyetlen teljesítménytúrája, amely a Duna folyamon áthalad. Bővebb információ a pentelete.eoldal.hu honlapon olvasható.