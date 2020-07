Dunaföldváron és Adonyban is nagyon elégedettek a borászok

Az idén szó szerint kapott hideget, meleget a magyar mezőgazdaság, így természetesen a szőlészetek is. Volt fagy, volt aszály, volt esőáztatás. Írásunkban annak jártunk utána, mire lehet számítani szőlő- és borügyben az idén, kiemelve azt, lesz-e ebben az évben zöldszüret.

A város és környéke nem híres bortermelő vidék, de nem is elhanyagolható az a tevékenység, amely e területen folyik.

Itt van rögtön Dunaföldvár. A település jelentős és sikeres szőlészei, borászai közül négyet kérdeztünk meg a zöldszüretről alkotott véleményükről, illetve a szőlőik jelenlegi állapotáról. Biztató a véleményük, sőt, senki sem akar élni a zöldszürettel.

Nagy Gábor: – Előfordulhat, hogy aki rosszul állította be a termésmennyiséget, annak most még hozzá kell nyúlni ehhez a munkához is. Nálunk legfeljebb ennyit jelenthet a zöldszüret, a maga eredeti értelmében nem szoktunk vele élni Dunaföldváron. Úgy látom, hogy szépnek ígérkezik a termés.

Sűrű János: – A szőlőtermesztésben mindig előfordulhatnak olyan gondok, amiket azonnal orvosolni kell, az idén is ezt tettük. Eddig jól, a várakozásainknak megfelelően állnak a dolgaink, és továbbra is naponta kell rá figyelnünk. Bízunk a legjobbakban. A zöldszüret lehetőségével nem kívánunk élni.

Kelemen Róbert biogazdálkodást folytat. Elmondta: – Mi nem fogunk élni az államilag meghirdetett terméskorlátozással, a zöldszürettel. Most úgy látom, hogy rendben vannak a szőlőink, és a jégkárokat egyelőre megúsztuk. Nagyon rég láttuk ilyen szép, üde zöld színben. Azt azért elmondhatom, eddig sem volt túlságosan könnyű ez az évünk. A tavaszi szárazság után a közelmúltban egy jelentős csapadékmennyiséget kaptunk, ami károkkal nem járt, de ezért nem hullatnék könnyeket, ha a következő két hétben egy csepp sem esne. Eddig megvagyunk, most már „csak” a jég, a madár és a rothadás viheti el a termésünket – tette hozzá nevetve, ami jelzi a szőlőtermelők kiszolgáltatottságát, ami a munkájuk során érheti őket.

Vicsik János egy kiemelkedően sikeres csemegeszőlőt termelő gazda a következőképpen látja: – A zöldszürettel inkább a borszőlőt termelők szoktak élni, de a mi környékünkön ez korábban sem volt jellemző, és most sem hallani ilyenről. Sok munka után vagyunk, eddig meg vagyok elégedve. A szőlőtermelőknek rendre nagyon nagy kihívást ad a peronoszpóra és a lisztharmat elleni küzdelem. Az utóbbi volt a nehezebb ellenfél. Erősen kellett figyelnünk, de úgy érzem, hogy sikerült jól védekeznünk. Bízom benne, hogy a következő két hónapot már szerencsésen zárjuk. E nélkül nem szabad beleállni ebbe a munkába!

Az adonyi szőlőhegyen sincs panasz. Schmidt Attila, a Szent Orbán Borrend nagymestere derülátó: – Jónak tűnik minden, sok a fürt, szépnek mutatkozik minden, a csemegeszőlők már színesednek. Tény, hogy elég szélsőséges volt az időjárás, de itt, az adonyi szőlőhegyen megúsztunk mindent. Ez azért is érdekes, mert a telkeken nemcsak szőlő van, hanem gyümölcsök is, mint az országban annyi helyen, itt is megsínylették az időjárást a gyümölcsösök, alig van termés.

A zöldszüretet illetően néhány tudnivaló: az utóbbi években támogatást kaptak a gazdák, de most a koronavírus miatt kiemelten kezelte a mezőgazdasági tárca a szőlészetet. Az agrártárca uniós és nemzeti források felhasználásával több mint 9 milliárd forint támogatást biztosított a szőlőtermesztőknek és borászatoknak. A zöldszüretre június 22-étől június 30-áig, krízislepárlásra pedig júliustól lehetett, illetve lehet benyújtani támogatási kérelmeket.

A krízislepárlás az eladhatatlanná illetve nehezen értékesíthetővé vált borászati termékek készleteinek csökkentését támogatja, ezáltal csökkentve a borpiacon a kínálati nyomást.

Az agrártárca a 2019-ben bevezetett zöldszüret-támogatást kiterjeszti 2020-ra is. (A zöldszüretet a kérelmező a teljes intézkedésbe vont területen 2020. július 1. és 2020. július 20. között köteles kézi szüreteléssel elvégezni. A zöldszüret közben levágott fürtöket az intézkedés utólagos ellenőrzésének időpontjáig az ültetvényben kell hagyni, azonban a vegetációs időszaknak megfelelő növényápolási, növényvédelmi és gyomszabályozási munkák elvégzését elsődlegesnek kell tekinteni.)

A borkészlet és az export- import adatok alapján idén, piaci szempontból a tavalyinál magasabb szőlőárak indokoltak. Az intézkedés a felesleges szőlőmennyiség kivonása mellett biztonsági hálót nyújt azon termelőknek, akik nem tudják időben elhelyezni az idei termésüket – tudatta a minisztérium. Támogatás igényelhető a szőlőfürtök leszedésének költségére és az emiatti bevételkiesésre. Feltétele hegyközségi tagság, illetve a nem borvidéki településen az, hogy a gazdát szőlőtermelőként tartsa nyilván a hegybíró. Az intézkedésbe vont szőlőterület méretének el kell érnie a 0,2 hektárt.

Végezetül: érdekes dolog ez a zöldszüret, mert a gazdák nagy része vallja, hogy nem szabad fölöslegesen leszedni a termést, kivéve az indokolt és szokásos ritkítást, mivel júniusban- júliusban még nem tudni, milyen lesz a termés, hiszen szeptemberig még sokat alszik kint a szőlő. Nyár elején még nagyon nehéz megjósolni azt, hogy az őszi szüretkor vajon mire számíthatunk.

E sorok igen szerény írója sem híve a zöldszüretnek, mivel az a véleménye a szőlészeti és borászati tevékenységről, hogy azt nagy részben a Jóisten befolyásolja, a föld, az időjárás valamint a klíma határoz meg mindent. Fogadjuk el azt, amit adott a Teremtő. Azt hiszem, ez évszádok óta így van, és legyen is így a jövőben is.