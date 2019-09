Jubileumi tanévnyitót tartottak az egyetemen

A Dunaújvárosi Egyetemen tegnap tartották a tanévnyitót, amely már az ötvenedik volt a sorban. Az intézmény sport- és rendezvénycsarnokában köszöntötték az első éves hallgatókat.

Péntek délelőtt megtelt a Dunaújvárosi Egyetem Sport- és Rendezvénycsarnoka a DUE tanévnyitója alkalmából. A másfél órás program a Himnusz közös eléneklésével kezdődött, majd a Széchenyi István Gimnázium tanulói adtak zenés műsort.

Torta, tűzijáték az ötvenedik tanévnyitón a Dunaújvárosi Egyetemen

Az ötvenedik születésnapi évnyitó nem maradhatott torta és tűzijáték nélkül. Az egyetem tortáját Cserna Gábor polgármester és dr. habil András István rektor szegte meg, és ezzel ünnepélyesen megnyitották az idei tanévet – megérdemelt vastaps kísérte a jelenetet.

Ezután dr. Rajcsányi-Molnár Mónika rektorhelyettes köszöntötte a megjelenteket. Elmondta: ezerhétszáz hallgatóval kezdik az évet, ebből hétszáz az első éves. Külön kiemelte, hogy húsz százalékkal növekedett tavalyhoz képest a felvett tanulók létszáma a nappali tagozaton, a levelezőn pedig negyvenöt százalékkal, ami jóval az országos átlag fölött van. Rajcsányi-Molnár Mónika egy kis történeti visszatekintést is nyújtott az elmúlt ötven év kapcsán, majd megköszönte a diákoknak, hogy a Dunaújvárosi Egyetemet választották, és kijelentette: az ő feladatuk, hogy megszolgálják a bizalmat.

Ezután esküt tettek a hallgatók, majd már egyetemi polgárként egyenként kezet fogott velük András István rektor.

Az évnyitó befejezésként Cserna Gábor polgármester szólt a résztvevőkhöz. Beszédében hangsúlyozta: a Dunaújvárosi Egyetem Dunaújváros és térsége, sőt, Magyarország számára is fontos, sikeres intézmény. Pillére a magyar felsőoktatásnak, a kutatásnak és az innovációnak. Méghozzá erős pillére, amelyre építeni lehet. A Dunaújvárosi Egyetem erős közösséget jelent, ahol a jövőt nemcsak látni akarják, hanem formálni is. Dunaújváros közvetlenül érdekelt a Paks II beruházásban, de ugyanígy érdekelt a Dunaújvárosi Egyetem is.

„A jövő városát építjük, amelyhez az egyetem is hozzáteszi tudását és innovatív gondolkodását” – mondta a polgármester.

Hangsúlyozta: „Önök az egyetem teljes jogú polgárai, én azt is szeretném, ha kis idő múlva dunaújvárosiként tekintenének önmagukra, akik megszerették a várost. Jó lenne, ha dunaújvárosiként dúdolnák az LGT dalát: „Miénk itt a tér, mert mi nőttünk itt fel…” – idézte e sorokat a polgármester.