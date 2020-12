Disznót vágni csak szépen, ahogy a csillag megy az égen

A disznóvágás régi magyar szokás, mondhatnánk majdhogynem hungaricum, igaz Európában sok országban szokás a disznóvágás. Alapvetően a falusi élet velejárója volt a téli időszakban, elsősorban decemberben. Azután néhol már a panelban is leszúrták a disznót.

Mára bonyolódott a helyzet, leginkább az európai uniós szabályozások miatt, de a Nébih is komoly feltételeket szab még a magánvágások esetében is. Arról nem beszélve, hogy sokan brutálisnak, állatkínzásnak tartják.

Ez utóbbi álláspontról több szót nem ejtenénk, mert ha állatkínzásról beszélünk a disznóvágás esetében, akkor semmiféle állati eredetű ételt nem fogyasztana az emberiség. Persze abban van igazság, hogy nem mindegy, hogy kíméletesen – például altatás – vagy összevissza szurkálva adja ki lelkét a család üdvöskéje.

No, de ne tudományoskodjunk, disznólkodjunk! Az vita tárgyát ugye nem képezheti, hogy évszázadokon keresztül disznóvágással biztosította a család az egész éves hús- és zsiradékkészletét füstölt húsok, kolbászok, tepertő, illetve zsír formájában.

Az apai nagyszüleimnél is volt mindig néhány disznó, a disznóvágás a család minden tagja számára kötelező volt – ugyanúgy, mint a szüret –, de ki hagyta volna ki a tort, amikor minden család – apámék öten voltak testvérek – egy fél disznóval távozott a vágás után, arról nem beszélve, hogy év közben is le lehetett „venni” a nagyszüleimet némi szalonnára vagy kolbászra.

A disznóvágás még mindig jelentős közösségi esemény, sok településen rendeznek látványvágásokat is, ahova az összes lakót meghívják. Arra azonban figyelni kell, hogy minden a jogszabályoknak megfelelően történjen. Jogszabály pedig van bőven, bár némelyik nehezen érthető.

Kezdjük azzal, hogy nem mindegy, hogy a disznóból készült élelmiszereket mi magunk fogyasztjuk el, vagy mások is, azaz közfogyasztásról van-e szó.

Az előbbi esetben értelemszerűen csak mi esszük meg annak a disznónak a kolbászát, amit mi vágtunk, dolgoztunk fel a családdal, a barátokkal.

Ha viszont már a szomszédnak, vagy a munkahelyi kollégáknak adunk kóstolót (tehetjük ezt ingyen, ajándék gyanánt), az uniós szabályozás alapján az már közfogyasztás, és forgalmazásnak minősül. Na, erre varrjunk gombot!

De ez még mind semmi! Az uniós előírásnak megfelelő disznóvágást a kistermelői rendelet is szabályozza. E szerint csak azok a gazdálkodók adhatnak másoknak saját tulajdonú állatból származó disznóságokat, akik hivatalosan is végezhetnek élelmiszer-előállítási tevékenységet, és a magánfogyasztásra levágott sertések vágását is be kell(ene) jelenteni a hatóságnak! Sőt, elvileg minden levágott állatot meg kellene vizsgálnia egy állatorvosnak, mielőtt feldolgoznák azt. Egy év végi baráti disznóvágásnál – mennyit vágtunk a jégkorongcsapattal, de egyszer a szerkesztőségi karácsonyi buli is egy rácalmási disznóvágásba „torkollott”… Mint többszörös kisegítő munkás – pálinka felszolgálása, forralt bor készítése, kolbász-hurka szurkálása, a forró hurkatöltelék puszta kézzel keverése – tudom, hogy az előkészületek során ember nem gondol állatorvosra, hajnalban pedig a legfontosabb feladat az önindító pálinka szervírozása, utána pedig már minden megy a maga úján.

A disznóvágás esetében – tapasztalatból mondom – nagyobb szükség van ember orvosi ügyeletre, mint állatorvosra.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Né­bih) tanácsait azonban mindenképpen érdemes figyelembe venni. A Nébih felhívja a figyelmet arra, hogy baktérium okozta élelmiszer-mérgezések egyik legsúlyosabb formája a botulizmus, amely esetek nagy részét a házi disznóvágás során készített, nyers vagy rosszul hőkezelt hurka, kolbász és disznósajt okozza. A kórokozó által termelt méreg rendkívül erős hatású, embernél egy grammnyi mennyiség milliomod része is halálos. A méreg egyetlen „kedvező” tulajdonsága, hogy hőérzékeny, legalább tíz perces forralás során biztosan hatástalanná válik. A botulizmus megelőzését segítheti ez az ismeret, mivel az alaposan átfőzött, átforralt ételtől nem betegednek meg. A nitrites pác­-só előírt mennyiségű adagolása is védelmet jelent.

A Nébih szakemberei hangsúlyozzák, hogy az alapvető higiénés előírások betartása mellett biztosak lehetünk, hogy a finomságok fogyasztása csak kellemes emlékeket szerez. Így tehát csak egészséges állatot szabad levágni, a feldolgozáshoz pedig tiszta környezetet kell biztosítani. A húst minél hamarabb fel kell dolgozni, hiszen gyorsan romlásnak indul. Mivel sertést általában akkor vágunk, ha az idő hidegebbre fordul, tehát novembertől február végéig. Ilyenkor az állati bontás biztonságos, a felbontott húsok állás közben jól kiszellőztethetők, és nem kell a hús befülledésétől, romlásától tartanunk.