Dicséretet és jutalmat kaptak

Több mint két hete számoltunk be arról a példaértékű, nem mindennapi esetről, amiben három kamasz fiú mutatta meg, mi is az az emberség.

Kelemen Róbert a Dunaferr, Csapóczi Róbert és Farkas Béla pedig a Hild iskola tanulói, mindhárman a Széchenyi kollégiumban laknak. Egy esős, hideg januári estén boltba menet lettek figyelmesek az erdősori ház lépcsőjénél magatehetetlenül fekvő alakra, aki mellett, nem mellesleg, mindenki más elment. A fiúk nem haboztak, amennyire lehetett, védték a 77 éves bácsit az esőtől, széltől, közben pedig értesítették feleségét is, és segítséget hívtak. Miután a szerencsétlenül járt idős úr biztonságba került, a srácok, mint akik jól végezték dolgukat, visszatértek a kollégiumba. Történetük sokakhoz eljutott, és abban egyetért mindenki, hogy példát lehet venni róluk.

Nem gondolja ezt másképp az ideiglenes otthonukul szolgáló kollégium személyzete sem. Uszkai Géza, a Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kollégium Tagintézményének vezetője lapunknak elmondta, a fiúk nemes tettükért dicséretben és tárgyi jutalomban részesültek, amelyet a tagintézmény-vezető mellett Kovács László és Lábadi Gabriella, a fiúk kollégiumi nevelőtanárai adtak át nekik.

Uszkai Géza hangsúlyozta, nagy megtiszteltetés a kollégium számára, hogy ilyen rendkívüli fiatalembereknek adhat otthont, és hozzátette, az intézmény számára fontos, hogy olyan nevelésben részesítsék a lakóikat, amelynek köszönhetően később becsületes, példaértékű életet követő, önzetlen felnőtteké válnak.

Uszkai Gézától megtudtuk azt is, a kollégium kialakításában is a fiatalok kényelmét, jólétét, biztonságát hivatott szolgálni. Jelenleg két teljes állású nevelőtanár dolgozik náluk, akik állhatatosan végzik munkájukat. A tagintézmény-vezető büszke arra, hogy kollégiumuk a város legjobbjai között szerepel. Az intézményben három szinten szállásolják el a diákokat, egy szoba három vagy négy férőhelyes. 2015 óta koedukált kollégiumként működnek, ám a lányok számára egy különálló, ellen­őrzött épületszárnyat biztosítanak. Az intézmény lehetőséget nyújt a sportra is, van náluk konditerem, valamint kül- és beltéri sportpálya, ami szükséges és indokolt is, hiszen létszámuk 97 százalékát aktívan sportoló fiatalok teszik ki. A kellemes kikapcsolódást pedig könyvtár, csocsó, biliárd és hangulatos közösségi helyiség biztosítja.

A Széchenyi kollégium több, határon túli diáknak is otthonul szolgál a diákéveik alatt, a többiek között például a két hősies Róbertnek is. Kelemen Róbert ugyanis Erdélyből, Csapóczi Róbert pedig Kárpátaljáról érkezett Dunaújvárosba tanulni, a harmadik életmentő, Farkas Béla pedig Kecskemétről költözött ide. A fiúk egyébként a világ legtermészetesebb dolgának tartották, hogy segítettek egy rászorulón. Jó lenne, ha mind így gondolkodnánk.