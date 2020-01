Diagnosztikai eszközök uniós forrásból

A Szent Pantaleon Kórház mintegy 36,5 millió forint európai uniós támogatást nyert az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program kiírására benyújtott pályázaton, melynek eredményeként az intézmény ultrahang eszközparkjának fejlesztése valósul meg.

A beruházások finanszírozására a kórház az EFOP-2.2.20-17-es felhívás keretében adta be pályázatát. A nyertes pályázatnak köszönhetően az intézmény a két diagnosztikai eszköz költségét a 100%-ban vissza nem térítendő támogatásból tudja fedezni. Az egyik új berendezés a szülészet-nőgyógyászati szakterületen a több mint 20 éves nőgyógyászati alapkészüléket fogja felváltani. A másik beszerzésre kerülő ultrahang az aneszteziológiai és intenzív betegellátás szakterületen az intenzív osztály jelenlegi 14 éves készülékének helyére kerül. A kiemelt szintű ultrahang berendezés kardiológiai vizsgálófejjel is rendelkezni fog, így szívultrahang vizsgálatok végzésére is alkalmas lesz. Ennek köszönhetően végső soron három szakterület fejlesztésére nyílik lehetőség.

A projekt kitűzött célja, hogy az ultrahangkészülékek beszerzése révén a diagnosztikai hatékonyság, pontosság, gyorsaság szignifikáns mértékben javuljon az érintett szakterületeken, biztosítva ezáltal a betegellátás színvonalának, egyúttal a lakossági elégedettség növelését.