Csupa meglepetés most a piac, mert visszatért (majdnem) minden a megszokott kerékvágásba

Nincsenek már polgárőrök, akik létszámot és maszkot ellenőriznek a kapuknál, van viszont tömeg, mint hajdanán, úgyhogy parkolóhelyet is vadászni kellett.

DUNAÚJVÁROS

Ezzel együtt igazán jó nap volt ez, nem emlékszem, hogy valaha is megtörtént volna velem: kétszer is találtam 100-100 forintot. A szerencsében nem hiszek (az a jóisten humor­érzéke), de hogy kocsiból kilépve ott hevert, a másik meg a piac túlsó végében, az akciós árunak szánt betonasztalok tövében! Az ilyen pénz nálam mindig valamelyik koldus markában végzi. Kettőnek ma szebb napja lett.

Hűvösben érkeztem, így vágyam szerint forró erőlevessel és disznótorossal várnám hét végén a családot, de mire hazaindultam, fülledt meleg lett megint, amire a hűvös gyümölcsleves gondolatban is jobban esett. Így írja felül a tegnap álmodott menüt a mai időjárás.

A piaci forgatagról szívesen közlöm, lassan olyan, mint régen. Van már idős és fiatal is a vásárlók között, meg maszkos és maszk nélküli, meg banyatankos tülekedés, de a kedves látvány az volt, amikor a kofabácsi mellett a kisunoka tanult meg visszaadni: tíz tojás volt 450 forint, és kétezressel fizettem. Nem segítettem sürgetőn, s lám, ügyesen megbirkózott a feladattal – pedig volt annyi apróm, de –, nagyapjával összekacsintva csak megdolgoztattuk a lurkót.

Ami az árakat illeti, láttam (és vettem) paradicsomot, kilóját 250 forintért. Kicsit kényszerérett, de bazsalikommal és fűszerekkel kiváló saláta lesz belőle. Az új fejes káposzta 200, a kelkáposzta 250 forintba kerül, a tökért 260-at kérnek. Az újkrumpli ára barátságosan csökken, 290-ért vettem kilóját. Kovászolni való uborka 390-ért van, viszont a zöldborsó keményen tartja az árát, 900 forintért árulják.

A gyümölcsökről nem szívesen ejtek szót, nekem drága és drága, akár a 600 forintos cseresznyét, a 800 forintos meggyet nézem, a sárgabarackot 1400-ért, a ribizlit 1600-ért, az epret 1900 forintért kínálták. Csak kínálták, mert ilyesmire most nem költhetünk, ha már egyszer „lakodalom lesz a mi utcánkban…”

Csak a pikantéria kedvéért jegyzem meg, hogy árulják már a zsenge, édes csemegekukoricát, egy cső 400 forintba kerül. Gyorsan osztok-szorzok, hogy mit kérhetnek akkor a Balaton-parton egy főtt kukoricáért, de mielőtt kibökném a négyjegyű számot, legyintek. Nem kell nekem mindent tudnom.