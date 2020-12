Csomagot hozott a nagyszakállú

Az előző este kibírhatatlanul izgalmas. Ilyenkor nem lehet aludni. Mit hoz a Mikulás? Piros csomagba bújtatott csokoládéarzenált, vagy arannyal fújt virgácsot? Vajon tud-e arról, amikor meghúztam a Katica haját, vagy akkor éppen nem nézett arra? Remélem, nem látta, amikor toporzékoltam egy icipicit, mert nem azt a cipőt akartam felvenni. Mondjuk, most nagyon szépen kitisztítottam. Csak el ne aludjak, látnom kell, amikor jön! Tényleg, hol is jön be, ha még kéményünk sincs? Mindegy, biztos megoldja valahogy! Képünkön Baloni Benett örül a csomagjának az Aranyalma óvodában.