Csokoládés kényeztetés, amely önfeledt pillanatokat szerezhet

Van városunkban egy kis ékszerdoboz, egy olyan csokoládéüzlet, amit még maga Willy Wonka is megirigyelhetne, ez pedig nem más, mint a CsoKiss Manufaktúra. Ínycsiklandó termékeikkel évről évre lenyűgözik az édesszájú vásárlóközönséget, nyáron fagylalt-ízkombinációikkal elviselhetőbbé teszik a hőséget, ahogy beköszönt a hűvösebb idő, leginkább képzőművészeti műalkotásra hasonlító bonbonjaikkal okoznak önfeledt pillanatokat.

A CsoKiss Manufaktúra a közelmúltban több termékkel is sikert aratott a Great Taste Awards nemzetközi versenyen. Ebből az alkalomból beszélgettem Kissné Keserű Erika csokoládékészítővel.

Megmérettetés a Great Taste versenyen

– Ez egy angol nemzetközi verseny, amit azért szerveztek meg 2004-ben először, mert arra jöttek rá, hogy az egyediség, a minőség egyre kevésbé fontos szempont az élelmiszerek esetében. Azóta kinőtte magát a rendezvény, egyre többen zsűriznek, és a jelentkezők száma is jelentős, idén több mint 12 ezer 700 termék nevezett, és több mint ötszázan zsűriztek. A zsűri tagjai például újságírók, ételkritikusok, vásárlók. Több versenyen is elindulhatnánk, de mi azért választottuk ezt a megmérettetést, mert ez reprezentatívan tükrözi azt, hogy milyen minőséget adunk. Számunkra nagyon fontos az, hogy nemcsak Magyarországon, a vevőink által vagyunk elismertek, hanem megálljuk a helyünket a nemzetközi piacon is. Három kategóriában díjaznak, és egytől három csillagig adnak minősítést. A három csillag a legjobb, arra azt mondják, hogy az a legtökéletesebb (minőség, alapanyag, ízvilág, textúra tekintetében), a két csillag a kiemelkedő termék, az egy csillag pedig az egyszerűen finom kategória. Fontos megjegyezni, hogy az a termék, ami nem kap csillagot, arról is nagyon részletes, szakmai elemzést adnak, amiből öröm tanulni, hiszen remek visszajelzések ezek. Ezen a versenyen már 2019-ben indultunk, akkor is egy termékünk kapott egy csillagot, idén pedig a valódi csokoládékrém mogyoróval nyerte el a zsűri tetszését, és a vadborsos yuzubonbon is kapott díjat.

Csak az a termék kap díjat, amelyre minden zsűritag egyhangúan szavaz

Idén két csokoládékrémmel és két bonbonnal neveztünk. A versenynek van nevezési díja és egy időpontja, amikor be kell küldeni a termékeket, majd a zsűrizést követően egy meghatározott időpontban kihirdetik az eredményt. Más versenyek esetében is így működik ez, tehát beküldjük a termékeket, azokat vakteszttel zsűrizik, majd megszületik az eredmény. Fontos megjegyezni, hogy csak az a termék kap díjat, amelyre minden zsűritag egyöntetű szakvéleményt ad.

Díjazott ízek, nemes alapanyagok

– A valódi mogyorós csokoládékrém két csillagot kapott, glutén- és tejmentes, tehát az érzékenyek is fogyaszthatják, illetve azon felül, hogy valódi törökmogyoró-pasztával és valódi étcsokoládéval készül, a mogyoróolajat, amit beleteszek, egy magyar készítő készíti. A verseny visszajelzésében a zsűritagok ki is emelték, hogy a benne levő mogyoróolaj nagyon nemes és magas minőségű.

A másik termék a vadbors-yuzu bonbon étcsokoládéval. A kedvencem a yuzu, ami egy japán citrom, aminek nagyon különleges íze van, például a fagylaltjainkban is megjelent már ez a gyümölcs, illetve csokoládékba is szeretem használni. Ennél a bonbonnál kerestem hozzá valami kiegészítő fűszert, és így esett a választás a madagaszkári vadborsra. Az íze eltér az általunk ismert bors ízétől, kicsit édes, mégis enyhén pikáns íze van, ami remekül kiegészíti a citrusos ízt.

– Van egy másik termékünk, ami nem kapott díjat, de a kedvencem, egy maracujás-mogyorós bonbon kétféle töltelékkel, püré jellegű zselés résszel és mogyorós lágy krémmel. Egy utazásom során találtam ki ezt az ízkombinációt, amikor maracuja­lekvárt és mogyorókrémet ettem reggelire, és annyira finom volt együtt, hogy már akkor tudtam, hogy ezt muszáj lesz bonbon formájában megalkotni.

A csokoládé szívvel-lélekkel készül

– Mindent kézzel készítek, a csomagolást is kézzel hajtogatjuk. Öröm ezeket a termékeket készíteni, minden ízkombinációnak külön története van. A vásárlóink szívesen adják termékeinket ajándékba, illetve cégek és szállodák is kínálják azokat. Minden vásárlónkat imádom, mivel ránk gondolnak, és a mi termékünket vásárolják, ezzel hírét viszik egy aprócska csokoládéműhelynek, -manufaktúrának. Fontos nekünk, hogy mi mit szeretünk, és azt szeretnénk adni a vásárlóinknak is. Kilenc éve, 2012-ben kezdtem csokoládéval foglalkozni, több termékünk van, ami díjnyertes. Kifejezetten csokoládékkal foglalkozó versenyen is indultunk már Olaszországban és Angliában, ahol nyertünk már, sőt az International Chocolate World versenyen egy aranyat és egy bronzot nyertünk, itt a sós-datolyás és a gyulai vadbodzás kombináció ért el helyezést.