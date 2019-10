Csodás és impozáns lett az új uszoda, büszkék lehetünk rá

Immáron eredményeikhez méltó, XXI. századi körülmények várják az uszodában sportolóinkat, illetve a nagyközönséget, szerdán ugyanis a terheléses próbaüzem kezdetén birtokba vehették a Modern Városok Program keretében közel hárommilliárd forintból megújult létesítményt.

Szavakkal nehéz leírni azt a változást, ami a kivitelezők munkája nyomán született a Fabó Éva Sportuszodában, a teljesen leromlott állapotú létesítmény helyett egy csodálatos, modern épülettel gazdagodott Dunaújváros. Nem véletlenül mondta azt ünnepi köszöntőjében szerdán délelőtt a klubok versenyzői és vezetői előtt Cserna Gábor polgármester, hogy ez történelmi nap. Majd Jókai Mórt idézte: „Csak az tudja, hogy meddig mentünk, aki azt látta, hogy honnan indultunk”.

– Csak azt tudhatja, hogy mi történt Dunaújvárosban az elmúlt kilenc évben, aki azt is látta, mi volt a 2010 előtti időszakban. Mi nem csak álmodtunk, hanem azt meg is valósítjuk a Modern Városok Program keretében, hiszen a nemzet sportvárosa vagyunk, amire nagyon büszke vagyok. Az elképzelés az volt, hogy az élményfürdőből és az uszodából valósuljon meg egy vízi sportkomplexum, ami további fejlesztési ütemekkel is bővül majd. Egy év alatt hárommilliárdos kormányzati támogatással jutottunk el oda, hogy megkezdődhet a próbaüzem – mondta a polgármester. Majd felidézte, bizony nem volt egyszerű dolguk a kivitelezőknek, hiszen menet közben is felmerültek olyan problémák, amikkel előzetesen nem számoltak.

– Megköszönöm a kivitelező konzorcium munkáját, de legalább ennyire a sportolók, egyesületek, edzők, pedagógusok, szülők türelmét, hiszen nem volt könnyű megoldani a felújítás alatt a sportszakmai munkát. A célunk az volt, hogy Dunaújvárosnak legyen egy olyan uszodája, ami a fürdővendégek és a sportolók igényeit is kiszolgálja. A mai nappal gazdagodtunk egy csodálatos, igen impozáns, valóban XXI. századi létesítménnyel. A sporteredmények adottak, s most már a tárgyi feltételek is – tette hozzá Cserna Gábor, további sok sikert kívánva. Majd beszéde végén az ő rajtjelére ugrottak be a medencébe a fiatalok, jelképesen is birtokba véve az uszodát.

– Tényleg nehéz szavakba önteni amit érzek, mindannyian nagyon boldogok vagyunk. Bárki belép ide azt látja, van egy teljesen új uszodánk, ahol akár országos versenyeket is lehet már rendezni – mondta Bene Vera, az úszók szakosztályvezetője.

Kis-Primász Ágnes, a vízilabdázók szakosztályvezetője meghatódott, amikor arra kértük, mondja el érzéseit: – Azért hosszú volt az egy év, amíg zárva volt az uszoda, nagyon vártuk már ezt a pillanatot. Most pedig elmondhatjuk, édes otthon, végre jó helyen vagyunk, és látjuk, milyen jó körülmények között dolgozni. Csodálatos minden, biztos sok szép vízilabdasiker születik majd itt, és a szövetséggel már beszéltünk arról, nívós válogatott meccset is rendeznének itt.

Takács Krisztiánnak, a négyszeres olimpikon úszónak bőven van összehasonlítási alapja, hiszen hosszú évekig edzett a régi uszodában: – Gyönyörű, világos, modern uszodánk lett. Volt szerencsém a világ számos pontján megfordulni, elmondhatom, ha a kinti medence felújítása is elkészül, akkor egyedülálló létesítmény lesz két ilyen ötven méteres medencével, amiből külföldön se sok van.

Fontos tudni, a próbaüzem idején egyszerre maximum százötven vendég lehet az uszodában, akik hétfőtől péntekig a nagymedence hat úszósávját 16 és 18 óra között, a 16 méteres és a gyermekmedencét 13–20 óra között használhatják ingyenesen. Szombaton és vasárnap a nagymedence nyolc úszósávja, valamint a 16 méteres és a gyermekmedence 13 és 20 óra között áll díjtalanul a látogatók rendelkezésére.