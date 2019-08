Csodamasinák, s minden, amit egy parádé adhat

És megérkezett! Tegnap reggel útjára indult a háromnapos dzsembori, a Bimmer parádé névre keresztelt autóstalálkozó, amelyen a BMW-k szerelmesei adnak randevút egymásnak.

Pénteken megérkeztek az első vendégek a kempinghez. Csodamasinák egymás hegyén-hátán, különleges modellek, a márka színe-java látható lesz ezen a hét végén, hiszen mintegy négyszáz autót várnak a találkozóra, köztük a Romániából érkező karavánt, amelyben olyan „vasak” érkeznek, mint az E34 szélesített m5 turbó 807 hp, az E46 m3 turbó, az E30 v8 drift­autó, amely szerelvény bízvást nevezhető a kelet-európai csodának. Hogy mekkora az azonosulás a márkával, arról mindent elmond, hogy a hölgyek műkörmétől a gyerek cumijáig minden a kék-fehér-fekete színt, és a BMW-logót ábrázolja. A BMW-tábor a Szalki-szigeti kempingben vert tanyát, a közönségnek szánt látnivaló az alsó Duna-parti kockánál (zsiráfnál) lesz. Elővételben bérletet lehetett vásárolni, illetve napijegy vehető a programokra, amelyekben minden korosztály találhat érdeklődésének megfelelőt.

S hogy mit ad a városnak ez a pazar parádé? Látnivalót, érdekességet, egészen vasárnap estig. Az érkező autókat gumifüstöléssel köszöntötték a kemping előtti úton, közben már működött a diagnosztikai mérés és tanácsadás valamint a tuningolási ötletek megosztása a szponzorok jóvoltából. Megnyílt a drift-iskola, a bemutatók után egy-egy körre benevezhettek a bátrabbak, és lehetőség volt kipróbálni a BMW i3 autóját is.

Ma a versenyek napja lesz, az autós programok (tanácsadás, élményvezetés, drift-iskola) mellett az autók szépségversenyét is meghirdetik, a kormány mögött ülők pedig hangnyomásversenyben, autóporszívózásban, hengerfejhajlításban, felnitartásban mérhetik össze ügyességüket. A látványt kedvelőket minden nap szexi autómosás is várja, valamint remek fellépők szórakoztatják a közönséget. A díjátadókat holnap, vasárnap 16.30-tól tartják, a tombolasorsolás pedig – aminek fődíja egy szerszámosláda és egy BMW M6 elektromos kisautó – 17.30-kor lesz. A városon átvezető felvonulás ez alkalommal elmarad, ami miatt visszatapsolhatjuk a rendezvényt: Bimmer parádét jövőre is a városban!