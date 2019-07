Csodálatos juniálist rendeztek a dunaföldvári sporthorgászok

Hetvenhárom éves rutinnal és ezért a siker reményében állhat neki a soron következő rendezvényeinek a Dunaföldvári Sporthorgászok Egyesülete. A legutóbbi nagy eseményük a látogatottság és a színvonal tekintetében is minden korábbit felülmúlt.

Kiss Lajos Csabával, az elnökükkel beszélgettünk.

– Ez egy igazi közösségépítő programnak bizonyult, amit a solti kis-Duna mentén bonyolítottunk le, az egyesület horgásztanyáján. A helyszín ugyan solti területen található, de már hatvanhét éve mi kezeljük ezt a vizet. Az eseményen nemcsak a horgászok és a családtagjaik, hanem a helyi civil szervezeteink is részt vettek.

– Halászléfőző-versenyt is rendeztek?

– Nagy örömünkre harmincnyolc halfőző csapat vett részt az idei horgászjuniálisunkon, amivel megdöntöttük az előző évek rekordjait. A vállalkozó kedvűek három mázsa halból gazdálkodhattak. A bográcsoknak kilenc körül gyújtottak alá, a zsűrizés délben kezdődött. Körülbelül hatszáz vendég fogyasztott az elkészült halászlevekből. Mellette rengeteg egyéb húsétel is készült a tárcsákon. A háziasszonyok otthonról hozták a süteményeket. Gasztronómiai csoda is volt ez a nap.

A zsűrizés nehéz feladatát Horváth Zsolt polgármester mellett Dávid István, a Kele csárda tulajdonos vezetője, Vajda Attila, a Vajda Papír Kft. ügyvezetője, és Kiss Lajos nyugalmazott halkereskedő vállalta magára.

– Az ételeket átlagban jó minőségűnek mondhattuk, mellettük voltak kiugróan finom különlegességek is. Az első helyezést Garda Zoltán dunaföldvári halfőző nyerte el.

– A kiegészítő programok?

– A gyerekekről sem feledkeztünk el. Először íjászatra hívta őket a Vallum Íjász Egyesület, a helyi vöröskereszt egészségügyi sátrat és játszóházat működtetett a számukra. Egy lovaskocsi pedig egész nap őket szállította a kellemes vidéken. Természetesen a délutáni habparti sem maradt el, amit az önkéntes tűzoltó egyesületünk biztosított a számukra.

Jól illeszkedett a programba a korosztályonként lebonyolított kötélhúzóverseny, de a dunaegyháziak magyar és szlováknyelvű folklór műsora is. A közös énekléshez Szávolovics Gabriella csinált kedvet az egybegyűlteknek, akit már hagyományosan, a helyi kötődésű Royal rockzenekar követett. A sort az Időutazó Rock Band zárta a színpadon.

– A szúnyogok?

– A vízparti programok leg­gyengébb láncszeme a szúnyoginvázió szokott lenni. Ezt a problémát az önkormányzatunk egy, a gyérítésükkel foglalkozó helyi cég megbízásával oldatta meg – sikeresen. Szerencsés módon balesetmentesen zártuk az eseményünket.

– Ám azóta sem tétlenkedtek.

– A közelmúltban tíz mázsa, háromnyaras pontyot telepítettünk a kis-Dunába, és egy sikeres horgásztábort is lebonyolítottunk az érdeklődő gyerekeknek. A programjukban strandolás, éjszakai horgászás, tábortűz és motorcsónakázás is szerepelt. Ezt a táborozást a Magyar Országos Horgász Szövetség is támogatta.