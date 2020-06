Csináld magad: vakondmentes magaságyás

Ez a megoldás, ha sajátot ennénk, fárasztó kertészkedés nélkül

A földtől 60-80 centiméter magasra kiemelt ágyást magaságyásnak nevezzük. Előnye, hogy az ebbe ültetett növények gondozása lényegesen kényelmesebb, mert nem kell hajolgatnunk, vagy térdre ereszkedve gyomlálnunk. Ráadásul a jó minőségű rétegezett föld, komposzt és trágya miatti meleg talaj hatására a növényeink is lényegesebben jobban fejlődnek, mint a szabadba kiültetett társaik.

Többféle anyagból és módon is készíthetünk magaságyást: költséghatékonyan, akár használt faanyagból festéssel konzerválva az alkotásunkat, vagy ahogy a képeken látható zsalukőből, betonvas felhasználásával is.

Az ideális mérete nagyjából 100-120 centiméter hosszú és 50-60 centiméter széles. Lényeges, hogy ne készítsük túl szélesre, hogy akár egyik oldaláról is át tudjunk nyúlni rajta, így minden pontját könnyen el tudjuk érni. Fontos, hogy a telepítés helyét vonjuk be vakondhálóval, erre az úgynevezett csirkeháló tökéletes megoldás. A belsejét béleljük ki geotextíliával, majd töltsük fel rétegesen. Az aljára érdemes kavicsot és kisméretűre aprított ágakat tenni, erre jöhet a komposzt, trágya és a jó minőségű virágföld, attól függően, hogy milyen növényeket kívánunk ültetni. A kártevők, például a hangyák távol tartására, növényeink közé dugjunk el fokhagymagerezdeket, hagymát, vagy egy-egy zellerszárat. Így egy igazi kis biokert boldog tulajdonosai lehetünk.