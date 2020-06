Csináld magad: dekupázs technika

Az eljárás neve francia eredetű kifejezés, a kivágni jelentésű szóból ered. A dekupázs, vagy szalvéta technikaként is emlegetett eljárás története a XII. századi Kínáig nyúlik vissza.

Ez az a kreatív hobbi, amely segítségével végre értelmet nyer a nagyi hosszú évek óta őrizgetett szalvétagyűjteménye. Ráadásul nem szükséges az elsajátításához hosszú idő, különösebben nagy ügyesség, rutin sem. Már első alkalommal is csodás alkotások készülhetnek így.

A dekupázs legfontosabb alapanyaga egy jó szalvéta, valamilyen alap, speciális ragasztó, a szalvétával harmonizáló akril festék és az alkotás fixálásához lakk. A speciális anyagok ugyan nem olcsók, de a szalvéta és az alapok otthon is fellelhető anyagokból is remekül kivitelezhetőek. A módszerrel dekorálható például: ékszertartó, kulcstartó, esküvői köszönetajándék, fali kép, lakberendezési tárgy, karácsonyfadísz és húsvéti tojás, dísz­párna és még sorolhatnám. Az alapja lehet natúr fa, papír illetve kartondoboz, esetleg üveg, kerámia, hungarocell, gipsz, de akár tex­tilt is lehet szalvétával díszíteni.

Az első dekupázs technikával készült alkotáshoz érdemes egyszerű alapot választani, mondjuk kerámiát, falapot vagy kartondobozt.

Első lépésként az akril festékkel készítsünk alapot a műnek, a száradás után a speciális ragasztóval dolgozzuk fel a szalvéta felső, mintáját tartalmazó rétegét. A minta úgy lesz szép, főleg egy rusztikusabb hatású alkotás esetében, ha nincs éles körvonal, ezért nem muszáj vágni, hanem óvatosan ki is téphetjük a mintát. Majd rögzítsük a felületen úgy, hogy elhelyezzük a megfelelőnek ítélt helyen, és magára a szalvétára a középpontjától kifelé oszlatjuk el a ragasztót. Száradás után fixáljuk a munkát lakkal. A kreatív hobbiban elmélyülve fokozhatjuk a munkáink hatását kollázs technikával, azaz további kiegészítők alkalmazásával. A mintához jól passzoló szalag, zsinór, gyöngy, kagyló alkalmazása a legegyszerűbb. Például egy papírkartonból készült ékszeresládika virágdíszének remek kiegészítése lehet egy szatén masni.

Rusztikus hangulatú dekoráció repesztőlakkal érhető el. Az alap lefestéséhez egy sötétebb színű akril festéket használjunk, a száradását követően jöhet egy világosabb festékréteg, majd csak ezután ragasszuk fel a szalvétát, és a végén egy speciális lakkot, úgynevezett repesztőlakkot alkalmazzunk.

A jól sikerült összkép így egy repedezett, régies hatású felület lesz, ahol a repedezett felső réteg alapszíne alatt szépen kilátszik az alsó sötétebb szín is a régies hatás erősítésére.