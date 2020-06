Csináld magad: a transzferálás technikáját

Házi dekorációs ötletek tárházát felvonultató sorozatunkban, most egy manapság népszerű technikát, a transzferálást mutatjuk be.

Ez a díszítési mód lehetővé teszi, hogy kiéljük alkotói szabadságunkat, kedvenc tárgyainkat és otthonunkat a régi korokat idéző kopottas, antik jellegűre alakítsuk a transzferált dekorációval. Ez a technika sem kíván különösebb kéz­ügyességet, megvalósítani is viszonylag egyszerű. Alkalmazása során a lézerrel printelt szöveget, formát tudjuk átvinni a választott felületre. Jómagam néhány évvel ezelőtt vágtam bele először, sokféle, különböző fórumokon ajánlott alapanyagot kipróbáltam, mire sikerült a kívánt eredményt elérnem. A kreatívhobbi-boltokban kapható, meglehetősen drágán beszerezhető kellékek helyett, pénztárcabarát megoldásokkal is elkészíthetjük az egyedi és rendkívül tetszetős tárgyakat. A transzfer technika alkalmazható fán, fémen, papíron, gipszen vagy textilen is.

Első lépésként a fordított minta kiválasztása után – ehhez nagy segítség az internet, ahol számtalan inspirációt találhatunk – következik a minta kinyomtatása, a célra tökéletesen megfelelő tapasztalataim alapján a hagyományos fénymásoló papír is. Ezt követően a motívumot itassuk át egy vattakorong segítségével százszázalékos illóolajjal – ügyelve arra, hogy ne áztassuk túl, mert akkor a minta elmaszatolódhat –, és helyezzük szorosan a díszíteni kívánt felületre. Végül következhet az átvitel, a legkényesebb fázis. A hordozóanyagról a célfelületre gyakorlatilag átdörzsöljük a dekorációnkat. Fontos, hogy közben a papírt ne sértsük fel. Erre a célra nálam a bankkártya bizonyult a legmegfelelőbb célszerszámnak. Ha ezzel megvagyunk, óvatosan távolítsuk el a papírt, és már gyönyörködhetünk is az alkotásunkban. A tartósság érdekében száradás után érdemes a mintát lakkal vagy viasszal vékonyan bekenni, így ezek a hozzánk érkező látogatók tetszését is elnyerik.