Csimporognak a madarak

Még a régi munkahelyemen az egyik kollégám furcsa szavakat és kifejezéseket használt a mindennapi párbeszéd során.

Mikor éppen a nagy munkában kifáradva leültünk az árnyékba, vájt fülű kollégám meghallotta a közeli fán csimporogni a madarakat.

A csiripelés helyett használt szava annyira megtetszett, hogy a feleségemmel azóta is ezt használjuk. Szerencsére elég sokszor, mert a házunk előtt álló hatalmas fát szeretik a madarak. Bár nem vagyok a szakértőjük, de a füttyükről meg tudom állapítani, hogy éppen milyen kedvük van. Reggel például, velem ellentétben, örömmel köszöntik a hajnalt, utána éhesen csimporognak, de előfordul az is, hogy összekapnak valamin. Minap új csimporgásra lettünk figyelmesek. Az idegen madárka szinte sosem fütyülte ugyanazt, változtatta a dallamot és a hangmagasságot, sőt még a ritmusképleteket is. Igazi örömöt okozott a lelkünknek. Reméljük tartós vendég lesz a környékünkön!

Önnek is van hasonló kedves története? Küldje el nekünk a duol@duol.hu címre.