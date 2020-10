Cserépbe kerül a tavaszi jácint

A szép virágokat mindenki szereti, ahogy mindenki azt szeretné, hogy már tavasszal tele legyen a kertje, udvara színes virágokkal.

Azért azonban, hogy ez valóban így legyen, most kell tennünk! Így például októberben és novemberben érdemes jácinthagymákat cserépbe, kaspóba, ládába ültetni, hogy tavasszal már virágozzon, mire jön a jó idő. Olvashatjuk a boon.hu oldalán.

A kertészeti árudákban, üzletekben megjelentek a virágtövek és virághagymák tavasz után ismét, ami nem véletlen, hiszen több virágunk is van, ami ősszel (is) ültethető. Így például a jácinthagymákat is eldughatjuk, no nem szabad földbe, hanem edénybe. Lényeges, hogy a vízelvezetés adott legyen az edényből, és jóféle földet, némi komposzt hozzáadásával használjunk. A hagymák egymástól 5 centiméterre és 10 centi mélyre kerüljenek. Rakjuk védett helyre – akár a szabadba is, ha van fagy-, szélmentes zug – és gondoskodjunk az öntözésről. Amint jön a naposabb idő, kapjon elég fényt, és tavaszra már virággal helyezhetjük akárhová az udvaron, kertben, verandán, erkélyen.

(A borítóképen: Illatos a tél végén)