Családias sportnap volt a településen

Szeptember 21-én szombaton rendezték meg az V. Családi Sportnapot a kulcsi sportpályán.

Jobb Gyula polgármester köszöntőjében elmondta, azért jött létre a sportnap, hogy a kulcsi családok együtt mozogjanak, sportoljanak. Örömmel látja, hogy mennyien jöttek el sportolni, hogy technikailag is milyen nagy a fejlődés az első rendezvény óta, a műfüves pályával, a szép sátrakkal. Végezetül megköszönte a rendezvény szervezésében közreműködők munkáját is.

Az érdeklődők egész nap különböző sportágakat próbálhattak ki. Az ötkarikás játékokat és a birkózást is kipróbálhatták az érdeklődők, de a frizbi és az íjászat mellett a petanque is népszerű volt. A szervezők motivációt is csempésztek a sportnapba, úgy, hogy minden résztvevő család kapott egy pontgyűjtő lapot, ezen minden kipróbált sportág újabb és újabb pontot jelentett a családnak, s aztán a végén – ha minden lehetséges pontot begyűjtöttek – ajándék kürtőskalácsot eredményezett.

A műfüves pályán egész nap egymást érték a meccsek. Versengett az U 9 korosztály, amelyben Adony csapata diadalmaskodott és volt felnőtt amatőr focibajnokság.

A sportos kulcsi szombat egyik sztárfellépője Rubint Réka volt, de a helyi kick-box aerobikcsapat is megmozgatta a résztvevőket. Találkozhattunk „aktívmami Zsuzsival”, akár tornázhattunk is vele, vagy a babahordozásról faggathatta bárki. Aki pedig kicsit egzotikusabb mozgásformákhoz vonzódik, az is találhatott érdekességet, mert volt zumba, kung fu és jógabemutató is.

A szervezők a legkisebb kulcsiakról sem feledkeztek meg, az ugrálóvárat, és a csillámtetkó-festést is nagyon élvezték a sportnapon részt vevő gyerekek.

Különleges színfolt volt a helyszínen tartott ökörsütés. A rendezvény záró akkordjaként a The Biebers koncertjére került sor.