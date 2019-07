Családias hardcore-parádé és folk mulatás volt a szerdai menü

Ahogy mélyülünk el a fesztiválozásban, úgy egyre nő a részvételi arány is. Szerdán tekintélyes tömeg hömpölygött a szigeten, ami valószínűleg mainstream zenekaroknak volt köszönhető.

A Barba Negra nagyszínpad a magyar populáis rockzene helytartóinak volt dedikálva szerdán este. Akárkit is hívhatnak meg a világ nagyjai közül, mindig lesz, aki csak a magyar óriások miatt vesz napijegyet. A Depresszió bulija például mindig mágnesként vonzza a fesztiválozók seregét, a bejáratott, szinte kötelező számok nem maradhatnak el, na nem mintha nem lenne több tucat a srácok tarsolyában, de ami bejön a népnek, az bejön a népnek. Hasonlóan kult banda a Road is, őket sem hagyhatja ki a rockerek zöme. Elképesztő népszerűségnek örvend a Dorothy, a „csajos” banda is, dedikálásuknál vagy nyolcvan méteres sorban álltak a rajongók. Említeni sem kell, hogy a Leander Kills előtt is tömeg állt, és skandálták vele a slágerek szövegét.

Amíg a Barba Negra színpadon a magyarock játszották a klasszik heavy metált, addig a Hammerworld színpadán folk-bulik követték egymást. Az északi/pogány metál koronázatlan királyai, a Finntroll már másodjára játszott a Maratonon, és nagyon élvezték a bulit, még annak ellenére is, hogy az egyik gitárosuk technikai problémákkal küzdött. Tudták, hogy mi kell a magyar népnek: kedves, baráti átkötő szövegek és az összes régi nagy slágerük. Ezzel lehet szívet rabolni. Ezeken a deszkákon a svájci Eluveitie zárta a napot. Nem is akárhogyan. A végeláthatatlan tömeg olyan ritkán hallható alapossággal megkomponált zenei minőséget kapott, amit ritkán. Zenei stílusuk hasonlít a régi kelta népi zenékre, egy kis melodic death metalos hatással. Kissé furcsa metál színpadon tekerőlantot és hárfát látni, de az összhatás mondhatni tökéletes.

A Metal.hu sátor lényegében egy bemutatkozó színpad a még kevésbé befutott bandáknak. A Tiansen nevét úgy tűnik, érdemes megjegyezni. A banda egy igen friss formáció, a Kőbányai Zenei Stúdió falai között tanuló fiatalokból szerveződött minőségi formáció.

Az Aréna Hardcore-ra rendezkedett be. A pörgős, darálós, de mégis fülbemászó számokat szó szerint kicsik és nagyok egyaránt élvezték, a legfiatalabb versenyző maximum 4 éves lehetett. Az orosz Siberian Meat Grinder koncertjére hiába gyűltek össze este nyolckor a rajongók, egyórás csend uralta a sátrat. Az ok prózai, és messze nem örömteli, a francia Rise of The Northstar csapata balesetet szenvedett, így az orosz medve csak egy órával később kezdett screamelni. Az oroszok nagyon érzik a közönséget és viszont: a beépített stage diverek abszolút elvitték a bulit. Csakúgy, mint az amerikai Terror bulija alatt, a fesztiválozók sorra ugráltak a színpadról az embertömegbe. A zenekar pedig mesterfokon művelte a hangulat szinten tartását.

Arcvadász most és mindörökké

A fesztivál egyik legkedveltebb játéka az arcvadászat, az off-programok sorából sosem marad ki, és nem egy barátság, sőt, szerelem született már a kutatósdinak köszönhetően. A feladat egyébként roppant egyszerű: nevezz be a Seriff-sátorban az arcvadászatra, és kapsz egy képet valamelyik fesztiválozóról. Az alapján az egyetlen fotó alapján kell megkeresned az illetőt, siker esetén pedig sörjegyet kapsz. A sima, mezei arcvadászatnak van már 18 pluszos verziója is, ezzel célzottan párt találhatnak maguknak a vállalkozó kedvűek. Minden nap 10 és 20 óra között lehet keresgélni. Ha így nő a részvételi szám, egyre nehezebb lesz bárkit is megtalálni.