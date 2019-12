Cipősdobozokat vittek

A Dózsa iskolának számos szép hagyománya köztük a legnagyobb ünnepünkhöz, a karácsonyhoz kötődő is van: a fenyőfadíszítő verseny.

Idén december 17-én a város minden iskolájából, sőt a város környéki települések iskoláiból is érkeztek csapatok, hogy az iskola aulájában felállított fenyőfákat minél szebben feldíszítsék, összemérve tehetségüket. Az így díszbe öltöztetett karácsonyfák rászorulókhoz kerülnek, köztük a kórház gyermekosztályaira is, hogy ott emeljék majd az ünnep fényét.

Az elkészült műalkotásszerű karácsonyfák közül 12 került a kórház egyes betegellátó osztályaira, elsősorban is oda, ahol gyerekeket ápolnak.

Igaznak bizonyult, hogy jobb adni, mint kapni

Csütörtökön délelőtt egy, dózsás diákokból álló küldöttség, Farkas Bea tanárnő kíséretében ellátogatott a kórházba, mert a kreatív karácsonyfa alkotások mellett még cipősdobozos ajándékokat is vittek személyesen a csecsemő- és gyermekgyógyászati osztályra és a kórház munkahelyi bölcsődéjébe.

A kórházban a gyerekeket dr. Juhászné Bordács Vera vezető ápoló, Lakatosné Tumpel Kinga kinevezett főnővérhelyettes, dr. Kovács Henrietta rezidens és dr. Yousif Mah­mood Abdulaziz osztályvezető sok-sok szeretettel fogadta. Valóban igaznak bizonyult, hogy a kapninál csak az adni jobb, mert a gyerekek nagy-nagy örömmel pakolták az ajándékokat a kórházi osztályon és a bölcsiben is a karácsonyfa alá.

Az iskolai kísérőtanártól, Farkas Beától megtudtuk, hogy az idén minden adományozási akciójuk rendkívüli sikerrel zárult. Hiszen több mint kétszáz cipősdoboz ajándék gyűlt össze, amelyből a családsegítő, a szegedi Ágota Alapítvány és több mint ötven ajándékdoboz a dunaújvárosi kórházba került. De rendkívül jól sikerült a csokigyűjtő akciójuk is, erre a több tíz kiló csoki szolgál bizonyságul.

Farkas tanárnő szerint a hosszú évek óta alkalmazott adományozási rutin talán mostanra hozta meg az eredményt, mert a gyerekek is nagyon sok cipősdobozt hoztak, és a szülők is tömegével jelentkeztek a munkahelyi felajánlásokat közvetítve – mondta el a Dózsa pedagógusa.