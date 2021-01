Céklával és sárgarépával is óvhatjuk az egészségünket

Most, télen nagyon fontos figyelnünk arra, hogy a szervezetünk raktárai folyamatosan fel legyenek töltve friss zöldséggel, gyümölccsel.

Ne csak a vitaminra gondoljunk, hanem az ásványi anyagokra, rostokra, nyomelemek bevitele ugyancsak – írja a veol.hu. Utóbbiak nélkül sok vitamin fel sem szívódik. Jó, ha frissen is fogyasztjuk a zöldséget, például a céklát. Annak azonban a levelét is, amit salátába tehetünk, miután megmostuk, felaprítottuk. Magában olívaolajjal, balzsamecettel meglocsolva kínálhatjuk. A sárgarépa zöldjét ugyancsak vétek kidobni, sok vitamint tartalmaz és a sejtépítéshez nélkülözhetetlen klorofillt is tartalmaz. Fogyasszuk lemosva, összeaprítva kis olívaolajjal, balzsamecettel. Húsok mellé is adhatjuk. Amikor a sült húst kivesszük a tepsiből, beletesszük a céklalevelet, a sárgarépa zöldjét zöldségkarikákkal. Kicsit összepároljuk és készen van.

A csicsóka is nagyon egészséges, a tányéron sütve, főzve és frissen egyaránt kellemes az íze, valamint készíthetünk belőle krémlevest és krémet.

Egyszerű az elkészítése, de figyelni kell rá, hogy hamar elkezd fonnyadni a magas a víztartalma miatt. Készítsük el frissen, hiszen később a beltartalmi értéke is romlik. Praktikus például sütőpapíron megsütni a szeleteket, kis olívaolajjal, vagy felkockázva kevés vízben megpárolni. Leszűrjük, zöldfűszerrel, fokhagymával, pici paradicsom pürével ízesítjük, olívaolajjal krémesítjük. Jó reggeli krémet készíthetünk így vaj helyett. Ehetjük pirítóssal, de natúr hús és párolt rizs mellé szintén remek. A vasárnapi ebédet kiválóan ízesíti, a zsíros, szaftos, nehéz dolgokat ki tudjuk váltani vele. Amennyiben nem tudunk elrugaszkodni a klasszikus krumplipürétől, főzhetünk bele kevés, vagy több csicsókát, céklát, sütőtököt. Azzal pürésítjük össze, így színesíti is egyben. Tetszeni fog azoknak a gyerekeknek is, akik nehezebben barátkoznak meg zöldségekkel.

A csicsóka inulin, azaz növényi rostanyag tartalma a szénhidrát anyagcserét szabályozza. Egyben öntisztulást indít el, felgyorsítja az emésztést, ezért fokozatosan kell hozzászoktatni a szervezetet. Hozzá kell szokni a kissé olajos ízéhez, krumplipürébe keverve mértékletesen megoldható ez. De el is lehet rontani a csicsókával készülő ételt, ha azt gyenge minőségű olajban tocsogósra sütjük. Inkább zsírpapírra karikázva, pár csepp olajjal süssük meg sütőben. Egy kis figyelemmel a megszokottnál sokkal egészségesebb és változatosabb ételt tehetünk az asztalra, nem kell leragadni a nokedlinél.