Cékla: a tavaszi után jöhet a másodvetés

A kertben folyamatosan ürülnek ki az ágyások, felszedjük a hagymát, borsót, céklát, salátát, de a helyüket még használjuk ki. Vethetünk újabb céklát.

Júliusban ér a nyári csúcsponthoz a veteményes, a frissen szedett zöldségekből már egy teljes ebédet varázsolhatunk a család asztalára. Ez most, amikor az egekig érnek a zöldségárak, nagy előny, és akkor a legízletesebbek a zöldségek, ha a lehető legfrissebben felhasználjuk azokat, írja a veol.hu. Közben már gondolhatunk az eltevésre, a télre, és persze gazdaságos kihasználni a megüresedett ágyásokat a kertben. Vethetünk most bokorbabot, sárgarépát, téli retket, spenótot, édesköményt és céklát. Utóbbinak a zsenge levele is fogyasztható, ezt kevesen tudják. Kiváló salátát készíthetünk belőle, vagy önállóan köretet fonnyasztva, fokhagymával, citromlével, fűszerekkel. Belefőzhetjük levesekbe, gazdagíthatjuk vele a zöldséglevet.

A kiszedett, gyenge céklát még aznap használjuk fel, különben megfonnyad. Hűtőben is legfeljebb egy-két napig áll el. Az érett cékla már hosszabb ideig friss, ropogós marad, ősszel elvermelve akár tavaszig fogyaszthatjuk. Ezért vessünk még néhány sort a kertbe, lehetőleg a hagyma közelébe. A gombák és a vírusok távol maradnak így a növénytől. Idén a levéltetvek száma rekordot dönt, érdemes csalánlevelet áztatni vízbe, egy-két nap után a lével permetezni a tetves növényeket, hatásos lesz a védekezés.

Fordítsunk gondot majd az öntözésre, a nyár dereka forró, száraz, a fiatal növénykék megsínylik, ha nem kapnak elég vizet. Szerencsére az idővel nagyra növő levelek leárnyékolják a növényt, ugyanakkor sok vizet is párologtatnak, elengedhetetlen tehát a locsolás. A tápanyagot meghálálja a cékla, lehet az komposzt is, nem kell drága tápokat vásárolnunk a termesztéséhez.

A cékla tele van antioxidánssal, segíti a daganatok elleni védekezést, a vérképzést. Jó a betegségből lábadozóknak, szervezetünk a vasat legkönnyebben a céklából tudja kinyerni.