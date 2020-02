Brutális kegyetlenség jellemezte a fajgyűlölő Ku-Klux-Klan tagjait

Az amerikai Konföderációs Hadsereg számos veteránja privát egyesületet alakít Ku-Klux-Klan néven. Mindez történik az amerikai polgárháború végén, 1865. december 25-én. Érdekes, hogy egy ilyen egyesület megszületése a karácsonyi ünnepekre esett, ebből is látszott, hogy a klán alapító tagjait a keresztény eszme, valamint Jézus Krisztus megszületése egyáltalán nem érdekelte.

A Ku-Klux-Klan egy titkosan szerveződő társaság neve, amely az Amerikai Egyesült Államok területén működött. Sok ezer ártatlan embert félemlítettek, korbácsoltak és öltek meg bőrszínük, hitük, valamint meggyőződésük miatt.

A polgárháború befejezésével a déli államok a csőd szélén álltak. Az ültetvényesek elvesztették felszabadított fekete rabszolgáik nagy részét, a háborús vereség miatt csalódott lakosok körében magas volt a munkanélküliek aránya, az újjáépítések pedig a déliek által gyűlölt, északi győztes megszálló csapatok irányítása alatt folytak.

Ebben a helyzetben a volt konföderációs hadsereg hat unatkozó veteránja, a tennessee-i Pulaski városában úgy döntött, hogy egy egyesületet alapít. Így 1865 karácsonyára megszületett egy hírhedt, emberek ezreinek életét kioltó és milliókat rettegésben tartott félkatonai szervezet.

A kezdetekről a következőt lehet tudni

Az egyesületet eredetileg Circle Clubnak szerették volna hívni, de mivel már ilyen név létezett, ezért a circle szót lefordították görögre (kyklos). A tagok mindannyian skót származásúak voltak, innen jött a klán végződés, majd a Kyklos Klán elnevezésből lett a Ku-Klux-Klan. Az alapítók kezdetben csak különböző unaloműző játékokkal szórakoztatták egymást. Egy egykori ezredes birtokán álló házban gyűltek össze, ahol egy alkalommal különös ötletük támadt. Fehér ágyneműt és kispárnahuzatokat hoztak elő a szekrényből, és szellemszerű kosztümöket gyártottak azokból, majd lóra szálltak és végiglovagoltak a város utcáin, majd csörömpölő láncaik kísérteties hangjaival megtréfálták a lakosokat. Elsősorban a feketék lakta városrészben randalíroztak, mert tudták, hogy az afroamerikaiak babonásak, és félnek ezektől az akcióktól. A „játék” hamar nagyon népszerű lett a déli fehérek körében, mert érdekesnek tűnt a volt rabszolgák ijesztgetése.

A játék nagyon komolyra fordul…

A klán tagjai kezdetben azt hirdették, de később már maguk is elhitték, hogy ők a kiválasztottak, akik az amerikai fehérek érdekeit hivatottak védelmezni. A polgárháborút elvesztett déli államokban valóságos hősként ünnepelték őket.

A Ku-Klux-Klan figyelme ekkor már az egykori rabszolgákon kívül, a feketék jogai mellett kiálló fehérek ellen is kiterjedt, őket a fehér faj árulóinak tartották. A tagok ekkor már a gyilkosságoktól sem riadtak vissza, ezzel elkezdődött az amerikai történelem egyik legsötétebb korszaka. A Ku-Klux-Klan legfőbb célja a feketékre vonatkozó jogkiterjesztések megakadályozása volt. A társulat tagjai egymást esküvel a legszigorúbb titoktartásra kötelezték, és titkosan, álarcban gyilkolták meg az általuk gyűlölt feketéket. 1868-ban a déli államokban már mintegy 500 ezer tagja volt az egyesületnek, amely időközben Láthatatlan Birodalommá (így nevezték saját szervezetüket) nőtte ki magát. 1867-ben a Tennessee állambeli Nashville-ben tartott összejövetelen a küldöttek a klán szétszórtan tevékenykedő egységeiből egy hierarchikus szervezetet hoztak létre. A találkozóra minden USA-tagállam küldött képviselőt. Az állami egységek vezetőjét Nagy Sárkánynak hívták, az országos vezető testület élére pedig Nagy Varázslót választottak. A legelső, aki a tisztséget viselte, Nathan Bedford Forrest, egykori déli tábornok volt, akinek Tennessee-ben még ma is szobra áll.

Tombolt a brutális kegyetlenség, az erőszak

A brutalitás időközben egyre jobban fokozódott, 1868-ra már több mint ezer ember halála volt köthető a klán tevékenységéhez. Ráadásul az egyesület tagjai a déli államokban beépültek a politikai szervezetekbe, így már a washingtoni központi államhatalom számára is egyre nagyobb veszélyt jelentettek. Amikor a fekete polgárok 1870-ben általános választójogot kaptak, a feldühödött rasszisták a volt rabszolgák ezreit mészárolták le. Ezt az esztelen erőszakot elégelte meg Ulysses S. Grant akkori amerikai elnök, aki rendteremtés céljából a déli államokba küldte a hadsereget, majd 1871-ben életbe léptette az ún. Klan-törvényt, minek értelmében a kongresszus betiltotta a Ku-Klux-Klan működését. Ezzel véget ért az egyesület történetének első korszaka.

A folytatás, vagyis a második időszak

A Ku-Klux-Klan történetének második időszakában (1915–1944) a feketék mellett már a kommunisták, a katolikusok, a zsidók, sőt a szakszervezetiek is célkeresztbe kerültek. A XIX. század végén egyre több, már szabad fekete állampolgár költözött az északi államokba, a jobb megélhetés reményében. Közben a XX. század elején Európából is milliószámra érkeztek a bevándorlók, akikben az északi fehérek is egyre nagyobb kockázatot és konkurenciát láttak. A faj és az idegengyűlölet így egyre nagyobb méreteket kezdett ölteni. 1915. február 8-án bemutatták D. W. Griffith első filmjét „Birth of the Nation” címmel, amely a polgárháborút és az azt következő amerikai eseményeket mutatta be a déli államok szemszögéből. A film a Ku-Klux-Klan tagjait az északiakkal és a feketékkel szemben hazafias kötelességből harcoló bátor férfiakként ábrázolta. Az alkotás hatalmas kasszasiker lett, több mint 50 millióan látták, és érdekes, hogy a lelkes nézők között volt több amerikai kongresszusi képviselő, sőt maga Woodrow Wilson amerikai elnök is. A film hatására egy bukott alabamai metodista lelkész, William Joseph Simmons 1915 decemberében barátaival együtt az Atlanta mellett található Stone Mountain hegyen meggyújtott egy nagy fakeresztet az éjszaka leple alatt, majd ezzel a szertartással valójában újjáélesztette a Ku-Klux-Klant. Megkezdődött az egyesület történetének második szakasza, Simmons pedig Birodalmi Varázsló lett. A szervezetnek 1920-ban még mindössze 5000 tagja volt, így Simmons a létszám növelése érdekében a Southern Publicity Association reklámügynökséghez fordult tanácsért, amely csodát tett. Az USA-szerte cikkek százai jelentek meg a klánról, a „jótevő, hazafias egyesületről”, egyúttal Simmons számtalan interjút adott, amelyekben mindig azt bizonygatta, hogy csoportja nem rasszista. 1925-ben a klánnak már 4 millió tagja volt! Fényes parádékat tartottak az amerikai fővárosban, és szinte az ország minden részében volt helyi egyesületük. Ekkor már a Birodalmi Varázsló pozíciót a remek stratégaként ismert Hiram Wesley Evans foglalta el, aki igyekezett beépíteni a szervezetet az Egyesült Államok politikai rendszerébe. Erőfeszítései eredményesek voltak. Öt klántagot beválasztottak a szenátusba és kormányzók, kongresszusi képviselők, sőt rendőrök tömege kezdett el szimpatizálni az egyesülettel.

A második világháború után

A második világháború után a Ku-Klux-Klán jelentősen veszített a népszerűségéből, majd amikor a Legfelsőbb Bíróság 1954-ben törvényellenesnek nyilvánította az iskolákban a faji elkülönítést, és Martin Luther Kinggel az élen megjelentek a polgárjogi mozgalom aktivistái, a klán taglétszáma ismét növekedni kezdett. A Ku-Klux-Klan tagjai gyakran a helyi rendőrség tudtával, számos, a feketék által látogatott templomot és iskolát gyújtottak vagy robbantottak fel, valamint több gyilkosságot is elkövettek. Az amerikai lakosság nagy része viszont ekkor már elutasította a klán kegyetlen módszereit. Időközben több hasonló szervezet is létrejött, 1970-ben tizennyolc, 2009-re pedig már harmincnégy különböző egyesület létezett, emberjogi aktivisták szerint azonban napjainkra ez a szám huszon­nyolcra csökkent.

A Ku-Klux-Klan tagjainak összlétszáma napjainkban 8000-re tehető. Igaz, hogy az erőszakos cselekmények száma jelentősen lecsökkent, de az egyesület továbbra is folytatja harcát a fehér faj tisztaságának megőrzése érdekében, amire szerintük most már a latin-amerikai bevándorlók jelentik a legnagyobb veszélyt.

A nyugalmat és békét szerető ember bízik abban, hogy sehol a világon nem fog életre kelni egy, a Ku-Klux-Klanhoz hasonló szélsőséges szervezet, de az ilyen tevékenységre továbbra is oda kell figyelni, és ha szükséges, azonnal fel kell számolni.

A cikkhez felhasznált irodalom

https://mult-kor.hu/a-lathatatlan-fajgyulolo-birodalom-a-ku-klux-klan-tortenete-20151116

https://mult-kor.hu/20140120_10_teny_a_ku_klux_klanrol

https://hu.wikipedia.org/wiki/Ku-Klux-Klan

Bokor József (szerk.). Ku-klux-klan, A Pallas nagy lexikona. Arcanum: FolioNET (1893–1897, 1998.)

https://www.filmtekercs.hu/raadas/ku-klux-klan-filmek