Bolgár válogatott kapus az Acélbikák új erősítése

Az első két sorát ezúttal nélkülöző, tartalékos, fiatal csapattal állt ki szombaton első felkészülési mérkőzésére a Vasas ellen a DAB. David Legert együttese hat gólt kapott – mindegyiket emberhátrányban.

Budapest/Dunaújváros

A csapatba kerülésért küzdő fiatalokat tesztelte leginkább első felkészülési találkozóján szombaton a DAB az egyre markánsabb karaktert mutató, Ladányi Balázs vezette Vasas ellen. A fővárosiak öt az öt ellen nem voltak eredményesek, ám szépen termeltek emberelőnyben. Hat alkalommal is betaláltak Pinczés Bende­gúznak, egy találat kettős emberfórban született.

Vasas HC – DAB 6–0 (0–0, 2–0, 4–0)

DAB: Pinczés B. – Ambrus, Türmer, Barna, Szeredi, Subotic – Kudor, Bogó, Gebei, Po­zsár, Pinczés O. – Gebei B., Jakabffy, Grkovic, Somogyi N., Török – Vankó, Hajzler, András-Csáki, Wéninger, Tamás. Vezetőedző: David Leger.

A névsort böngészve, az újvárosi hokiban jártas szurkoló is meglehetősen kevés ismerős névvel találkozhat, ám Le­ger mester e szombati találkozót a feltörekvő fiatalok tesztelésére szánta. A meccs össz­képét tekintve végig a Vasas dominált, ám két aktuális, jégre lépő keret közötti minőségi különbség csak a harmadik játékrészben domborodott ki. Vélhetően más összeállításban korcsolyáznak majd jégre a Bikák az előszezon következő mérkőzésén, amikor is a nyíltan az Erste Liga trónjára törő, az utóbbi hónapokban komoly igazolások sorát lebonyolító Gyergyószentmiklós ellen játszanak Azariék. A találkozó augusztus 19-én 18 órakor kezdődik az érdi jégcsarnokban.

Szerdán este a gyergyóiak ellen folytatja meccssorozatát az újvárosi gárda

Az Acélbikákkal kapcsolatos friss hír, hogy a klubvezetés megtalálta a felnőttkeret új kapusát, a szlovén Jesenice gárdájától érkező, 19 éves Ivan Stoynov személyében.

A jégkorongblog szakportál cikke szerint a bolgár válogatott hálóőr 17 évesen mutatkozott be a bolgár Divizió III-ban érdekelt válogatottban. Szlovéniában játszott az újvárosi hívek előtt is ismerős Maribor U18-a csapatában, a felnőtteknél 12 meccsen kapott lehetőséget, védési hatékonysága 88,5 százalékos volt. Bemutatkozhatott az Alpesi-ligás Jesenicében is, itt két mérkőzést kapott, közel hasonló mutatóval. Részt vett a bolgárok olimpiai előselejtezőjén, 2 találkozón 90,9 százalékos hatékonysággal hárította a lövéseket. Életkorából adódóan az Acélbikák juniorcsapatában is lehetőséget kap majd a bizonyításra.