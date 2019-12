Biztonságos óévbúcsúztatás

Ezt ne hagyja ki! Hidegtálat készít a szilveszteri bulira? Íme a legjobb receptek!

Az év utolsó napjának közeledtével tömegesen megnő a pirotechnikai termékek magánszemélyek általi felhasználása. A tűzijáték termékek komoly baleseteket okozhatnak a szakszerűtlen kezelés eredményeként, ezért a balesetek elkerülése érdekében felhívjuk az állampolgárok figyelmét, hogy az év utolsó napján se feledkezzenek meg saját és mások biztonságának védelméről!

Kérjük, hogy fogadják meg a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság alábbi tanácsait annak érdekében, hogy az óévbúcsúztató önfeledt szórakozás balesetmentes legyen!

– Tűzijáték terméket kizárólag engedéllyel rendelkező forgalmazótól, magyar használati utasítással ellátva vásároljanak!

– Minden esetben olvassák el a használati útmutatót, és mindig tartsák be az abban foglaltakat!

– Ne szereljék szét, vagy alakítsák át a termékeket!

– A termékek jelentős része csak szabadtéri felhasználású, ezért beltérben soha ne működtessék azokat!

– Minden esetben ügyeljenek a biztonságos indításra! Győződjenek meg arról, hogy függőleges irányban semmilyen akadály nincs a termék útjában, és oldalirányban tartsák be a gyártó által meghatározott, a használati útmutatóban szereplő biztonsági távolságot!

– A tűzijáték rakéta vezetőpálcáját soha ne szúrják be a földbe, hanem stabilan álló csőből indítsák (amely lehet akár egy üres pezsgősüveg is)! Eltört vezetőpálcás rakétát ne indítsanak!

– A környezeti tűz oltásához legyen a közelben tűzoltó készülék, de minimum egy vödör víz!

– A sérült, hibás vagy lejárt szavatosságú terméket vigyék vissza a vásárlás helyére!

A pirotechnikai termékek illegális árusításának megakadályozása érdekében a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai ellenőrzéseket végeznek az év végi időszakban. Az illegálisan birtokolt pirotechnikai termékeket a rendőrök minden esetben elkobozzák és a szabálysértőt eljárás alá vonják.

Magyarországon magánszemélyeknek tilos petárdát birtokolni, illetőleg felhasználni! A szabálysértési törvény alapján az a személy, aki engedély nélkül pirotechnikai tevékenységet végez, vagyis a tilalom ellenére petárdát birtokol, illetve felhasznál, 150 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Fontos szabály, hogy a fel nem használt, hibás, vagy lejárt szavatosságú termékeket január 5-éig vissza kell vinni, melyet az eladó köteles térítésmentesen visszavenni.

Balesetmentes óévbúcsúztatást és boldog új esztendőt kíván a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság!