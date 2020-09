Biztonság Hete is a világhálóra költözik

A járványveszély miatt a világhálóra költöztették a szervezők a Biztonság Hete 2020 rendezvénysorozatot.

Az eredeti tervek szerint szeptember 14. és 19. között zajlott volna a hagyományos rendezvénysorozat, de éppen a biztonságra tekintettel végül másképp döntöttek a program felelősei. Az online lehetőségek azonban ki is szélesítették a kínálati palettát, a világhálóra feltöltött tartalmak szélesebb körben és hosszabb időn át lesznek elérhetőek, mint a hagyományos módszerekkel publikált tudnivalók. – Tájékoztat a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A Biztonság Hete programsorozat elsődleges célközönsége a fiatalokból áll, a rendezvény az ő figyelmüket igyekszik felhívni a rájuk leselkedő veszélyekre, és azok megelőzési lehetőségeire. Az idei évben a két főszervező, azaz a Magyar Biztosítók Szövetsége és az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottsága úgy döntött, hogy a kapcsolatot az online térbe helyezi át, ez érinti természetesen a nyitó- és záróeseményeket, továbbá a megyei rendezvényeket is. Az online programokhoz a katasztrófavédelem is csatlakozott.A szervezetek arra kérik a résztvevőket és az online érdeklődőket, hogy legyenek továbbra is a biztonság őrei. Tudatosan vigyázzanak magukra és társaikra azzal, hogy megtartják a járvánnyal kapcsolatos óvintézkedéseket, betartják a közlekedési szabályokat, sportoláskor, egyéb tevékenységeik közben maszkot, kesztyűt viselnek, és erre odafigyelnek egész évben, hiszen a Biztonság Hete célja továbbra is a mindennapok biztonságának erősítése, nemcsak a közlekedésben, hanem az élet minden területén.A Biztonság Hete programjai a hivatalos Youtube csatornán követhetőek majd.