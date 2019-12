Betlehemi csillag, vagy lehajló csúcs?

A karácsony közeledtével mindenki igyekszik feldíszíteni, ünnepélyessé tenni az otthonát. Az utóbbi években már nem csak a fenyő állhat csúcsán a csillaggal a nappaliban, kezdenek teret hódítani az alternatív megoldások is. Mint például a napjainkban oly népszerű grincsfa, manósipka vagy manófa.

A karácsonyfaállítás hagyományát szinte öröktől valónak érezzük, pedig Magyarországon az első karácsonyfát Brunszvik Teréz grófnő állította Martonvásáron levő birtokán 1824-ben. A magyar hagyomány szerint a fát december 24-én állítják, és vízkeresztig (január 6.) áll. De egyáltalán a karácsonyfa díszítésének szokása is csak a 16. század körül kezdődött el. Eleinte almát, diót, ostyát, majd mézeskalács-figurákat, édességeket, esetenként fából és textilből készült díszeket aggattak rá. Az ugyancsak alapnak számító színes girlandok, szalagok, láncok és angyalhajak egyrészt a paradicsomi fára tekeredő kígyót, másrészt a teremtést átszövő időszálakat jelképezik. A csúcsdísz korábban általában a betlehemi csillagot jelképezte, mára a legtöbb helyen felváltotta ezt a hegyes végű, csillogó „templomtoronyforma”.

A grincsfa egy örökzöldekből készített, feldíszített karácsonyi dekoráció. Története Amerikából származik. A Grincs című könyvet 1957-ben írta meg Theodor Seuss Geisel, nagysikerű mozifilm is készült belőle. A Grincs egy zöld, szőrös lény, aki még gyermekként egy félresikerült ajándék miatt megutálta a karácsonyt, és el is lopja az összes karácsonyfát, dekorációt, égőket, ajándékokat. A legtöbben nem is gondolnak rá, hogy a grincsfa negatív szimbólumokkal van teli. Olyan, mint egy gúzsba kötött fenyő, a csúcsa lefelé lóg, sokan úgy vélik, nem Istenre mutat, sokkal inkább a földre, akár egyenesen a pokolra. Gyakorta készül zsurlóból, amiről érdemes tudni, hogy hagyományosan negatív növény, amennyiben téli-, és óriás zsurlóból kötik, akkor jó tudni, hogy az előbbi súlyosan, az utóbbi enyhén mérgező. De akkor sem sokkal jobb a helyzet, ha az ugyancsak elterjedt közönséges seprűzanót adja az alapanyagot, ugyanis az is enyhén mérgező szpartein tartalma miatt.

Az adventi koszorú kerek formájával, az örökkévalóságot képezi le, gyertyáival a fényt és az életet szimbolizálja, egyre több fényével pedig a közeledő Krisztus teljes világosságára is előre mutat. Talán ez a legbiztosabb ünnepi dekoráció.