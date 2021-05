Bécsújhelyen lefejezték Zrínyi Pétert és Frangepán Ferencet

Hazaárulás vádjával és a Wesselényi-összeesküvésben játszott szerepük miatt Zrínyi Pétert és Frangepán Ferencet 1671. április 30-án kivégezték Bécsújhelyen, mindkettőjüket lefejezték, vagyonukat pedig a császári kincstár javára egyszerűen elkobozták.

Magyarországon összesen mintegy 300 birtokos vagyonát vették el az említett összeesküvéshez kapcsolódó perek során. Madarász Viktor a legnagyobb magyar történeti festők egyike és a hazai romantika egyik legjelentősebb alkotója, aki személyesen is részt vett az 1848–49-es szabadságharcban. „Zrínyi és Frangepán a bécsújhelyi börtönben” című alkotása hűen tükrözi az akkori eseményeket. Amikor 1866-ban itthon kiállították a zseniális alkotást, hatalmas érdeklődés övezte. A kép Zrínyi Péter horvát bánt és Frangepán Ferencet ábrázolja, amikor is a két hazafi a bécsújhelyi börtönben, még kivégzésük előtt elbúcsúznak egymástól. A híres festmény a bécsi udvar ellen lázadó két magyart mutatja be szinte élethűen, a jelenet teljesen korhű, annyira, hogy a háttérben a császári uniformisban lévő alakban felismerhető Wenzel Lobkowitz herceg, aki I. Lipót akkori császár legbelsőbb emberének számított, és ellenséges indulattal volt a magyar ügyek iránt.

A Wesselényi-féle összeesküvés

A magyar történelem talán legszervezetlenebb szervezkedésének közvetlen kiváltó oka az 1664. évi vasvári béke volt. A magyarok és a bécsi udvar közötti ellentét azután alakult ki, miután az 1663–64-es török hadjárat során a császári seregek Szentgotthárdnál súlyos vereséget mértek az oszmán csapatokra, de a csatamezőn szerzett fölény ellenére a bécsi udvar rendkívül előnytelen békeszerződést írt alá. Ez volt az 1664. augusztus 10-én megkötött vasvári béke, aminek értelmében a török megtarthatta minden addigi magyarországi hódításait, beleértve az előző évben már felszabadított Érsekújvárt is. Az aláírt szerződés felbőszítette a magyar főnemesség döntő többségét, jogosan úgy vélték, hogy a császári udvar a magyarság beolvasztására törekszik az ország felszabadítása helyett, ezért saját kezükbe kell, hogy vegyék az irányítást. A felháborodott főurak ezután elhatározták, hogy az ország politikai függetlenségét és vallásszabadságát csorbító bécsi kormányzat ellen összefognak, ezért szervezkedésbe kezdtek. Megtörténtek az összeesküvés előkészületei I. Lipót ellen, amelyben a Magyar Királyság legtekintélyesebb, addig az udvarhoz hű, zömmel katolikus főnemesei vettek részt, ők voltak azok, akik kiábrándultak a Habsburg-kormányzat központosító törekvéseiből.

Az összeesküvés vezérének először gróf Zrínyi Miklós horvát bánt szánták, azonban ő 1664 novemberében egy vadászbaleset következtében elhunyt, így új vezető után kellett nézni, akit hamarosan megtaláltak, mégpedig Wesselényi Ferenc nádor személyében. Wesselényit támogatta a költő-hadvezér öccse, a horvát báni széket bátyja után elfoglaló Zrínyi Péter is.

A murányi vár lett az összeesküvők fellegvára

Egyre több elégedetlenkedő magyar főúr fordult meg Wesselényi murányi várában, így I. Rákóczi Ferenc gróf, aki feleségül vette Zrínyi Péter lányát, Ilonát, majd Nádasdy Ferenc országbíró, Frangepán Ferenc horvát főnemes, de Teleki Miklós követ révén I. Apafi Mihály erdélyi fejedelem is képviseltette magát az összejöveteleken. Wesselényi és társai a Habsburgok nagy ellenfelétől, XIV. Lajos francia királytól reméltek segítséget, aki megígérte a támogatást, a francia uralkodó egy német­alföldi háború idején ugyanis számított a magyar nemesi felkelésre, amely erősen meg­gyengítette volna Bécs közép-európai pozícióját. Nemcsak a murányi várban ültek össze, hanem értekezletet tartottak Sárospatakon és Munkácson is, itt döntöttek a felkelésre buzdító röpiratok megjelenéséről, de kidolgoztak egy konkrét felszabadítási tervet is, ami azonban az időközben befejeződött spanyol–francia háború miatt kudarcba fulladt. XIV. Lajos ugyanis a harcok megszűnése után Dél-Németalföld ügyében kiegyezett Lipót császárral, így egy esetleges magyarországi felkelés már nem volt fontos a „Napkirály” számára, ezért egyszerűen kihátrált a magyar főnemesi ellenállók mögül. A mozgalomra mért legsúlyosabb csapás csak ezután következett be, miután 1667. március 23-án váratlanul elhunyt Wesselényi Ferenc nádor, így az összeesküvés sikere egyre halványabb lett.

Az résztvevők gyakorlatilag saját maguk leplezték le szervezkedésüket

Az összeesküvés kudarcba fulladt

Az összeesküvés résztvevői gyakorlatilag saját maguk leplezték le szervezkedésüket, amit ártalmatlansága ellenére is véres megtorlás követett, de ezt a szervezők akkor még nem tudták, bíztak a császár nagylelkűségében. A megtorlásra még várnia kellett a császári udvarnak, mert időközben Horvátországban felkelés tört ki, amit a szervezők egy felső-magyarországi lázadással kötöttek volna össze, de a horvát zendülést a hatalmas túlerőben lévő Habsburg-csapatok hamar elfojtották, miután a felvidékiek erről értesültek, úgy döntöttek, hogy Rákóczi munkácsi várába húzódnak vissza, és beszüntetnek minden fegyveres ellenállást. I. Rákóczi Ferenc érdekében édesanyja, Báthory Zsófia külön megegyezett a bécsi udvarral, fiát hatalmas pénzösszeg fejében, valamint a katolicizmus támogatásával szerzett érdemeire való tekintettel felmentették, így Rákóczi váltságdíj és birtokai egy részének átengedése fejében büntetlen marad.

Zrínyit és Frangepánt viszont kivégezték

Miután kitudódott a Wesselényi-összeesküvésben való részvételük, Zrínyi Péter és Frangepán Ferenc Kristóf a császár kegyeiben bízva Bécsbe utaztak, ahol hamarosan letartóztatták, majd elzárták őket egymástól, valamint a külvilágtól. A megtorláshoz Bécs megszerezte az Oszmán Birodalom, Franciaország és az Erdélyi Fejedelemség garanciáit, majd elkezdődött az összeesküvésben részt vevők kihallgatása. Zrínyi Péter és Frangepán Ferenc mindent tagadtak, de ennek ellenére halálra ítélték őket. Ez az akkori magyar rendi alkotmány megsértése volt, ugyanis magyar főnemes felett csakis magyar nemesi bíróság ítélkezhetett, ezt úgy játszották ki, hogy az elítélt személyeket Ausztriában fogták el, valamint rendelkeztek osztrák birtokokkal is, így az osztrák bíróság ítélkezhet felettük. Zrínyi Pétert és Frangepán Ferencet 1671. április 30-án végezték ki Bécsújhelyen, egyszerűen lefejezték őket. Augusztics Tamás zágrábi kanonok (a római katolikus egyházban tisztségviselő pap) mint szemtanú leírta, hogy a két főúr bátran, minden félelem nélkül lépett a vérpadra. A hóhér viszont nem volt a feladata magaslatán, főleg Zrínyi esetében, több ügyetlen csapás után fejét inkább letépte, mint levágta. Frangepán tetemét Zrínyiével együtt Bécsújhelyen egy közös sírkő alá temették.

Gróf Zrínyi Péter

1621. június 6-án született a mai horvátországi Vrbovec városkában. Apja, Zrínyi György horvát bán és anyja, gróf rimaszécsi és felsőlindvai Széchy Magdolna volt. 1641-ben feleségül vette Frangepán Katalint, így sógorságba került Frangepán Ferenccel. A Frangepán család erős német­ellenessége Zrínyire is átragadt, ugyanis a birtokain garázdálkodó határvédelmi szerepet játszó osztrák tisztek ellen többször is keményen fellépett, sőt a bécsi zászlókat nyíltan meg is taposta, amiért III. Ferdinánd császár megrovásban részesítette. A török elleni harcokban azonban nagyon sikeresnek bizonyult, így a császári udvar elnézte az ellene irányuló fiatal főúr túlkapásait. Az 1655-ben kiújult török elleni háborúban olyan győzelmeket aratott, hogy Dalmácia főkapitányává nevezték ki. Később is több csatát nyert a török ellen, majd bátyja Zrínyi Miklós halála után őt nevezték ki horvát bánná. A bánok a középkori Magyar Királyság különleges területi hatalommal felruházott tisztségviselői voltak, a királyt helyettesítő széles jogkörrel rendelkeztek. Zrínyi Péter fordította le először horvát nyelvre elődje, Zrínyi Miklós eposzát a Szigeti veszedelmet.

Miután Bécsújhelyen kivégezték, felesége Frangepán Katalin elméje elborult, egy grazi zárdában hunyt el. Fiukat a bécsi udvar még a családnevétől is megfosztotta, így Gnade Antal néven sorozták be katonának. Később koholt vádak alapján börtönbe vetették, ahol miután 20 évig raboskodott, anyjához hasonlóan megőrült, és 1703-ban, ötvenéves korában meghalt. Ő volt a Zrínyi család utolsó sarja.

Frangepán Ferenc Kristóf

A mai horvátországi Bosiljevón született 1643. március 4-én Frangepán Farkas és Paradeyser Mária fiaként, és a Horvátországban hatalmas birtokokkal rendelkező Frangepán család utolsó férfitagjaként. Később részt vett sógora, Zrínyi Péter oldalán több győztes török elleni csatában, ezért őt nevezték ki az ogulini térség kapitányává. Sógorát követve részt vett a Wesselényi-összeesküvésben, rá főleg diplomáciai feladatokat bíztak, amiért a bécsi udvar bírósága később halálra ítélte. Kivégzése után fiatal özvegyét, De Naro Júlia márkinőt és leányát, Frangepán Flórát hagyta hátra, aki később zárdába vonult, és álnéven fordított műveket latinból. Zrínyi Péter és Frangepán Ferenc emlékét ma Horvátországban utcák, terek és bankjegyek is őrzik.

