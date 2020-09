Becsöngettek: újra toppannak a kis talpacskák Iváncsán

Sajnos megérkezett a koronavírus második hulláma, így a megfelelő egészségügyi előírások betartása kiemelkedően fontos. Így van ezzel Besenyei Andrea is, aki táncos szülők gyermekeként oktatja vidám hangulatban a kicsiket.

12 éve foglalkozik gyerekekkel, és rengeteg kis talpacska toppantott már együtt vele bölcsődei, óvodai, iskolai csoportjaiban, és megannyi játékos, éneklős, zenés percet töltöttek el együtt a családokkal. Az évnyitók után az ő foglalkozásai, táncórái is elkezdődtek a különböző intézményekben, köztük a Fejér megyeiekben is. – Írja feol.hu.

Élete a néptánc, amit játékosan igyekszik átadni

– Szeptember 2-án számomra is becsengettek, amit már nagyon vártam. Bár a digitális oktatás alatt is igyekeztem a lehető legjobb módszereket kiválasztani, mégis azt gondolom, hogy a fizikai találkozás mindennél többet jelent. Természetesen igyekszem betartatni az előírásokat, de nem könnyű. Mozgásos órán például a 1,5 méteres távolságtartás elég érdekesen hangzik, de nem kivitelezhetetlen. Jelenleg sokkal nagyobb hangsúlyt fektetek az egyéni mozgás- és kompetenciafejlesztésre. Minden feladat, játék és az órák nagy része erre épül, felhasználva a játék- és élménypedagógiai eszköztáramat, természetesen előtérbe helyezve a gyerekek életkori sajátosságait. Mindenesetre bízom benne, hogy nem fog ez sokáig tartani. Hiszen a kultúránk alapja az összetartozás és a közösségi élmények.

Fejér megyében az iváncsai Dr. Fejérpataky László Általános Iskola hét osztályában tanít néptáncot nagy lelkesedéssel, széles mosollyal az arcán.

– Minden évfolyam más, de minden életkorban meg lehet találni azt, amivel közel tudjuk vinni a kultúrát a gyerekekhez. Mivel Iváncsa a Mezőföld szívében található, úgy döntöttem, hogy én is jobban felkészülök a tájegység kulturális kincseiből. Idén Mezőföld népművészeti kincsei köré építettem a tantervet, vagyis a tánc, a zene és dalok mellett a diákok megismerik majd a helyi viseletet, bepillantunk az építészet, a kézműves technikák és a paraszti kultúra rejtelmeibe is. A digitális eszközöknek köszönhetően nagyon izgalmas, interaktív és sokrétű órákkal készülök a tanévre. Emellett természetesen a Toppantó foglalkozásai sem maradhatnak el, amelyek ezekben a feszült időkben is felüdülést hozhatnak a családoknak.

– A Toppantó mindig is egy közösség lesz minden gyermek és család számára. Tele játékkal, dalokkal és élményteli percekkel, akár offline, akár online formában. A tavaszi ,,otthonmaradós’’ időszak alatt minden hétköznap online, díjmentes foglalkozásokat tartottam a Toppantó közösségi felületein. Hatalmas népszerűségnek örvendett, ezért a fizikai órák mellett heti rendszerességgel az online foglalkozások is visszatérnek. Rengeteg pozitív visszajelzést kaptam a szülőktől és annyi szeretetet, ami után nem volt kérdés, folytatódnia kell tovább. A beváltak mellett több olyan dologgal is készülök, amit a résztvevők igényei ihlettek, és akkor is használhatóak lesznek, ha esetleg nem találkozunk. De ez egyelőre maradjon meglepetés.