Kacziba Andi Dunaújvárosban született, jelenleg, Milánóban él. A koronavírus okozta helyzetről ír egy blogot, amelyet megosztunk önökkel:

Milánó 2020.04.25. – 46. nap

Elfelejtettem hogy ma nemzeti ünnep van Olaszországban. Az olaszok a Felszabadulás napját a II. Világháború végétől ünneplik, és most először maradt el a felvonulás. A polgármester mindenkit megkért hogy délután háromkor az ablakából énekelje a Bella Ciao-t, és lengessen nemzeti zászlót. Pont a teraszon voltam, amikor arra lettem figyelmes hogy a szomszéd gyerekek egyszer csak elkezdték énekelni a Bella Ciao-t, majd apuka elmagyarázta nekik mi is történt április 25-én. Gyönyörü idő volt ma délután, csak egy zajos helikopter körözött felettünk a magasban, és arra gondoltam, hogy ha a magasból nem is látszik milyen jól barnulunk, az biztosan látható hogy Milánó minden teraszán és ablakában napozik valaki.

A mai hírekben olvashattuk hogy délen, Bari városában a rendőrök lemondtak étkezési utalványaikról a rászoruló családok javára. Az összegyült utalványokból 3.000 euró értékben vásároltak élemiszereket és rögtön szét is osztották a családok között. A Toscana-i Arezzo és a hozzá tartozó települések lakossága együttesen megközelítőleg 343000 fő. A polgármesteri hivatal nyilvántartása alapján, a karantén ideje alatt, azaz március 11-től a mai napig, összesen 46000 lakost ellenőriztek a rendőrök, 2030 büntetést írtak, és az összes büntetés értéke megkőzelíti 800.000 eurót. A polgármester szerint, ha továbbra is ennyi lesz a kihágó, a karantén végéig ez az összeg meghaladhatja akár az 1.000.000 eurót is. A kérdésre, hogy hová kerül ez a pénz, megtudtuk hogy 80%-a az állami kasszába kerül, 15%-a a régióhoz, és csak 5%-a marad a városnak. A kormány ma esti adatai szerint a jelenleg fertőzöttek száma összesen 105847, az elmúlt huszonnégy órában 2357 az új fertőzött. 21533-an szorulnak jelenleg kórházi kezelésre, 2102 beteget az intenzív osztályon kezelnek, és 82212-an orvos által elrendelt házi karanténban vannak.

Eddig 63120-an gyógyultak, közülük ma 2622-en.

Az elhalálozottak száma 26384, közülük ma 415-an hunytak el.

A fertőzött egészségügyi dolgozók száma 16050.

Az eddig megfertőződöttek (jelenleg fertőzőttek + gyógyultak + elhunytak) száma 195351.

Az elvégzett korona vírus tesztek száma 1707743.

Az elmúlt huszonnégy órában a fertözések száma 1,2%-kal emelkedett, é hatodik napja csökken a betegek száma.

Sok újdonságot ma sem tudtunk meg a május 3 utáni lehetőségeinkről.

A kormány pontosított, hogy aki tengerparton vagy tóparton lakik, az úszhat, aki a hegyekben, az túrázhat.

Mi milánóiak arra leszünk kíváncsiak, mikor láthatjuk újra a tengert, hiszen nincs a közelünkben.

Kacziba Andi