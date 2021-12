Barcelonai tapasztalatok

Sikeresen teljesítette az adott képzéseket és rengeteg élménnyel térhetett haza Barcelonából a Lorántffy iskola két pedagógusa.

Utazásukat megelőzően már készítettünk egy interjút a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Lorántffy Zsuzsanna Technikum és Kollégium két pedagógusával, Ambrus Diánával és Baranyi Hajnalkával. Sikeresen pályáztak az Erasmus+ program kiírására, amellyel két hetet tölthettek el a spanyol fővárosban: mindketten részt vettek egy-egy módszertani képzésen, a tanulás mellett pedig megismerhették a más országból érkező tanárokat, kultúrákat és oktatási rendszereket.

– Az indulás előtti hetekben nagyon magas lett a covidos megbetegedések száma Spanyolországban, de szerencsére ez végül nem befolyásolta a beutazási szabályokat, és probléma nélkül megérkeztünk – mesélte Ambrus Diána.

Remek szállást találtak maguknak, amely néhány perces sétára volt az iskolától, ahol a képzéseket tartották nekik. Baranyi Hajnalka egy olyan gyakorlati kurzuson vett részt, ahol azt mutatták meg, hogyan lehet a mobiltelefonokat és a tableteket minél hatékonyabban alkalmazni az oktatásban.

– Körülbelül húszféle applikációt is bemutattak nekünk, amelyeket már el is kezdtünk használni itt, a Lorántffy iskolában. Például a nyílt napokra a bemutató kisfilmeket kint tanult appokkal készítettük. Ezek most, a jelenlegi járványügyi helyzetben rendkívül hasznosak, mivel sok rendezvényt online kell megvalósítani – mondta Hajnalka.

Kiemelt egy úgynevezett Trello nevű alkalmazást, amely arra ad lehetőséget a felhasználó pedagógusnak, hogy könnyen kezeljen projekteket, egyszerre adjon ki feladatokat vagy éppen házi dolgozatokat a diákoknak, és láthatja vele folyamatosan a fiatalok munkáját, teljesítményét, és kommunikálni is tud velük.

Ambrus Diána kurzusa a pozitív gondolkodás és az iskolai jóllét köré épült. Neki több volt az elméleti tudásanyag, sokat tanult a pozitív pszichológiáról, pozitív nevelésről, de ezzel párhuzamosan megmutatták azt is, hogyan lehet ezeket gyakorlatban alkalmazni.

– Egyre nagyobb az igény az iskolákban, hogy modern eszközöket használjunk az oktatásban. Ez érthető is, de nem szabad elfelejteni, hogy másra is oda kell figyelni, például arra, hogy olyan pozitív légkört teremtsünk az intézményben, amelyben mind a tanárok, mind a diákok jól érzik magukat. Mi ezekről tanulhattunk, ezek megvalósítását szolgáló technikákat sajátíthattunk el – vázolta Diána.

Fejlesztő pedagógusként már ő is alkalmazza a tanultakat a mindennapokban. Például a kreatív mindfullness jegyében elmentek „mindful” fotózni a diákokkal a kiserdőbe: az volt a cél, hogy elcsendesedve, nyugodt körülmények között egy kicsit más szemszögből tekintsenek a fiatalok a környezetükre, vegyék észre azokat az apró kis csodákat, szépségeket, amiket a mai rohanó világban nem látnak meg.

A tanulás mellett a program másik fele kifejezetten arra irányult, hogy a különböző országokból érkező pedagógusok megismerhessék egymás kultúráját, oktatási rendszerét is, kapcsolatokat építhessenek egymással, mindemellett pedig a nyelvismereteiket erősíthessék (hiszen angol nyelven történt a kommunikáció).

Mindkét pedagógus úgy nyilatkozott a képzésekről, hogy végig jó hangulat jellemezte, mindenki segítőkész volt, csak pozitív élményekről tudnak beszámolni.

December 11-én lesz egy belső továbbképzés az iskolában, ahol a tanultakat részletesebben is kifejtik a kollégáiknak, hogy ők is beépíthessék, hasznosíthassák a tanórák során. Terveik szerint egy tudástárat is készítenek, amelybe minden fontos technikát leírnak, amit aztán bármikor bárki elővehet.

A Lorántffy tanárainak nem ez volt az első sikeres pályázatuk, az Erasmus+ programra bátorítanak más pedagógus kollégát is, mert nagyon hasznos ismereteket és életre szóló élményt szerezhetnek vele.