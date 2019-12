Bánkisokat fogadtunk

A fiatalok betekintést nyerhettek a lapkészítés kulisszatitkaiba, a reggeli értekezlettől egészen a nyomdáig tehettek képzeletbeli utazást munkatársaink beszámolói alapján. Körmendi Erzsébet szerkesztő az újság felépítését, az oldalak szerkezetét és csapatunk működését mutatta be, Tóth Alexandra újságíró arról mesélt, hogyan lesz egy gondolatból újságcikk egészen a téma megtalálásától a nyomdakész anyagig, Kállai Félix online szerkesztő pedig a duol.hu rejtelmeibe vezette be az érdeklődőket.

A látogatás magyaróra keretein belül valósult meg Halász Gyöngyvér és Molnár Gáborné tanárnők kezdeményezésének köszönhetően. A fiatalok egyelőre még nem döntötték el, hogy szeretnének-e a médiában dolgozni, de érdeklődve hallgatták, hogyan készül a Dunaújvárosi Hírlap.

Aktív SÉTA-résztvevők a bánkisok

A 9.d osztály több tagja is részt vett az őszi SÉTA kurzusban, hétről hétre több minőségi írás érkezett be hozzánk. A tanárnők azt mondták, kifejezetten szívesen alkottak a fiatalok. Az új módszer, amely szerint tematikusan épültek fel a SÉTA-tér oldalak, nem okoztak nehézséget nekik, sőt, a diákok kifejezetten élvezték, hogy egy adott irányvonal mentén kellett dolgozniuk. Többen jelezték közülük, hogy a tavaszi programban is szívesen részt vesznek majd. A tanárnők hozzátették, az alkotók kifejezetten várták a szerdai lapot az elmúlt négy hétben.